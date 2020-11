CCOO CyL exige a Mañueco que cumpla con la LOMLOE, como ha hecho con el resto de leyes

El sindicato avierte de que la nueva ley de educación debe aplicarse por una mera cuestión de seguridad jurídica, no en función de si gusta o no gusta, y se queja de que asistimos "al día de la marmota", otra nueva ley educativa en la que importa más el ruido político que la educación en sí.

Así, CCOO, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que las distintas leyes educativas de nuestra democracia, desde la LGE de 1970 hasta la actual, en pleno debate, han estado rodeadas siempre de polémica y se han aprobado sin consenso, especialmente la LOMCE, que no contó con ningún apoyo parlamentario y tuvo en contra a la totalidad de la comunidad educativa.

La Federación exigirá al presidente de la Junta que la Consejería de Educación cumpla con la nueva ley, al igual que lo ha hecho con todas las anteriores, especialmente con la LOMCE, "que sí perjudicó claramente a la educación y, desde el momento de su puesta en marcha, provocó que todos los recortes derivados de la crisis económica los asumiera la educación pública".

En el caso de la LOMLOE, el sindicato apoya una ley que, como así subraya, proyecta un currículo por competencias menos academicista, más flexible, que refuerza el carácter educativo de la educación infantil de 0-3 años, que elimina las evaluaciones finalistas, que reconoce al profesorado técnico de FP y que reconoce la inclusividad.

"El uso de los términos radical y comunista para calificar esta ley tampoco es nuevo, ya se acuñaron para descalificar a la LOGSE, e incluso a la de los años 70. Nadie debe llamarse a engaño, la llamada Ley Celaá es una ley moderada, que no aborda la estructura del sistema, la profesión docente o la gestión de centros educativos, que supondría poner de acuerdo a muchos actores. En definitiva, no aborda una verdadera reforma del sistema educativo", reconoce.

Sin embargo, apunta que la novedad de LOMLOE es que se están vertiendo numerosas mentiras que es necesario desmentir, entre las que destacan, de ahí que el sindicato deje por sentado que no se va a acabar con la educación concertada, no se van a cerrar los centros de educación especial, no se va a suprimir el castellano y no se promociona sin aprobar.