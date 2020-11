AMP.- El alcaldesa de Baena asegura que una edil de IU presente en Pleno tiene Covid y "debía estar confinada"

En una rueda de prensa, la alcaldesa ha explicado que en el citado Pleno Extraordinario han ocurrido "cosas muy graves", porque "cuando se ha constituido y todo el mundo se ha sentado en sus asientos, había conocimiento a través de rumorología que corre por la calle que una concejal de IU era positivo en Covid".

"Por ese motivo se ha retrasado la celebración del Pleno", ha dicho Piernagorda, quien ha comentado que ha hablado con la Policía, "pero nadie tenía constancia fehaciente de ésto".

Así, ha detallado que "se ha celebrado el Pleno con su presencia, pero posteriormente, con carácter urgentísimo, porque es una cosa muy grave", la alcaldesa ha remitido "como autoridad del Ayuntamiento un escrito a la jefa de servicio" de la Delegación de Salud de la Junta, pidiéndole información, "dada la inminencia del Pleno Extraordinario" para la moción de censura, a las 12,00 horas, sobre "si esta persona es un caso positivo".

"Nos hemos llevado la triste sorpresa de que esta persona debía estar confinada, porque hace pocos días se le ha vuelto a hacer una PCR y ha salido positiva", según ha anunciado la primera edil, quien ha calificado los hechos como "gravísimos".

Al respecto, ha manifestado que "esa persona ha puesto en peligro la salud de todos los asistentes al Pleno", por lo que ella como alcaldesa, "al tener conocimiento de estos tan graves, la obligación es denunciar a la autoridad competente para que tome las medidas oportunas, porque esto es una infracción administrativa muy grave y puede ser incluso algo más que una infracción administrativa", ha avisado, para agregar que "no hay posibilidad legal" para que la citada concejal asista de modo telemático al citado Pleno de la moción.

Ante ello, cree que "la propia oposición está dejando en evidencia con su forma de actuar a lo que vienen a este Ayuntamiento, la motivación de esta moción de censura y cómo la falta de escrúpulo y falta de principios son los que están motivando todo lo que está detrás de esta moción de censura".

Tras lamentar que "es muy triste que se tenga que vivir este espectáculo", espera que "tomen muy buena nota los grupos de lo que ha pasado hoy, de la indignación que hay en la calle, de cómo el pueblo está gritando que no quiere moción de censura y ellos sin ningún tipo de escrúpulo, incluso saltándose la ley, quieren llevar a término hasta el final la moción de censura".

ADVERTENCIA AL NO ADSCRITO

Mientras, la primera edil ha advertido al concejal no adscrito de que "por mucho que le digan y le hayan prometido, ni va a cobrar nada, ni le pueden dar ninguna Delegación y no podrá obtener ningún beneficio económico de participar en esta moción de censura".

Y es que, según ha explicado, "el edil Alfonso Rojano ya no es de Iporba tras tomar conocimiento el Pleno de su expulsión y pasa a ser concejal no adscrito", de modo que "eso empieza a surtir efecto desde el mismo momento en el que se ha celebrado el Pleno Extraordinario" de primera hora de la mañana, ha aclarado.

Asimismo, ha precisado que "es solamente una toma de conocimiento y en las tomas de conocimiento no hay intervenciones de los grupos y tampoco son exigibles, ni la ley prevé hacer comisiones formativas, ni hay que informar, porque es una toma de conocimiento que no exige debate posteriormente en el Pleno".

A su juicio, "ésto ha sido una pataleta, reventando el Pleno, que ha sido el único objetivo de IU y PSOE", si bien ha remarcado que "se ha hecho escrupulosamente conforme a la ley".

En concreto, ha señalado que "el propio secretario del Ayuntamiento exigía que el grupo de Iporba certificara que se habían cumplido los procedimientos legales en la expulsión y ese certificado lo presentó este miércoles el grupo de Iporba, ha sido integrado como documentación y comunicación a los concejales y tienen conocimiento con carácter previo a la celebración del Pleno". En su opinión, "quieren vulnerar la democracia de la manera más baja y más rastrera".

"NO SE ENTIENDE LA PATALETA DE IU Y PSOE"

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Ramón Martín (Cs), ha insistido en que "el único punto del orden del día era la toma de conocimiento del Pleno de la expulsión y pase a condición de no adscrito del concejal expulsado por Iporba, Alfonso Rojano Delgado", de modo que "se ha puesto en conocimiento del Pleno la expulsión de la formación política de Iporba", ante "el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local".

Además, ha abundado en que "en el Pleno como tal y así está configurado no hay intervenciones y al ser extraordinario no se necesita ninguna comisión", algo que "así lo avala la legislación vigente", ha declarado, para añadir que "la toma de conocimiento no tiene que ser dictaminada previamente por ninguna comisión informativa".

También, Martín ha remarcado que "en las tomas de conocimiento no hay intervenciones, ni hay votación, ni hay ningún tipo de debate, y así se la ha informado a todos los grupos y tenían constancia", por lo que "no se entiende la pataleta que tanto IU, como PSOE, han cogido, pues se ha atendido al régimen de ordenación y funcionamiento", a la vez que ha justificado que este punto estaba "avalado" por informe del secretario del Pleno.

"En ningún momento ésto ha sido altruista, ni ha sido capricho del equipo de gobierno, sino que querían hacer constar, evidentemente, de cara al Pleno de Extraordinario de las 12,00 horas, la situación que tiene este señor de no adscrito y evidentemente debe ser tratado como tránsfuga", ha manifestado el concejal.

En definitiva, ha destacado que "una vez que se ha tomado conocimiento de la expulsión y del paso a no adscrito, cualquier votación que se haga a partir de este momento relacionada con una moción de censura evidentemente está enmarcada dentro del transfuguismo".