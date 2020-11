Puig garanteix a Cantó que no hi haurà pujada d'impostos per a les classes mitjanes i baixes

Així ho ha defès el també líder socialista en la sessió de control en Les Corts, a unes hores que acabe el termini per a presentar esmenes als comptes i a una setmana que es debaten en comissió les ja registrades per a la llei de mesures fiscals o acompanyament als pressupostos.

El paquet que ha destacat està inclòs en un acord dels grups del tripartit del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) per a avançar en la reforma fiscal iniciada el 2017 "gràcies a la qual més d'1,5 milions de valencians paguen menys impostos".

Puig ha promès que les mesures del 2021 aniran en la mateixa direcció i ha replicat a Cantó que "aquest Consell no ha canviat d'opinió". "El compromís segueix sent el mateix: progressivitat fiscal, sostenibilitat i igualtat d'oportunitats", ha afirmat davant la pregunta de "qui dicta la política fiscal en la Generalitat".

Encara que ha reconegut que hi ha diferències com en qualsevol govern, ha rebutjat les crítiques del síndic 'taronja' que haja "triomfat la tesi de Compromís i Unides Podem" i que la Generalitat canvie la seua política fiscal quan "van dir que no anaven a pujar impostos i Vicent Soler -conseller socialista d'Hisenda- apel·lava al rigor per a retardar la reforma fiscal".

El que està clar, ha reivindicat Puig, és que la reforma fiscal "ha de ser un acord no solament del govern, sinó quasi generalitzat". "Sempre que hem dialogat el suport de Cs als pressupostos he dit que no s'havien d'apujar els impostos a les classes mitjanes i treballadores, i això no va a passar", ha insistit sobre les seues negociacions amb Cantó.

Segons els seus càlculs, l'impacte conjunt de les mesures fiscals de 2021 arribaria als 44 milions, el 0,17% del pressupost, i afectaria "un percentatge molt marginal de contribuents". Per exemple, pagarien més el tram de l'IRPF al voltant de "5.000, solament el 0,2%", i "poc més de cent persones" en l'augment de l'impost de patrimoni per als quals tenen una base liquidable superior a 10,7 milions.

En canvi, Cantó ha replicat que les xifres que maneja Cs són unes altres, una recaptació estimada en 23 milions amb la qual "no s'aconsegueix que la crisi la paguen els poderosos com diuen de forma infantil els seus socis". "Solament han defès eixa reforma fiscal per a apartar a Ciutadans, és una traïció a l'esperit del pacte de reconstrucció", ha atacat Compromís i UP.

Ha tornat a exigir que la llei d'acompanyament incloga una baixada dels impostos per a les classes mitjanes, en els trams per sota de 50.000 euros, perquè "cada valencià veja alleujada la seua càrrega fiscal en 217 euros anuals" com a Andalusia o Madrid on governa Cs amb el PP.

CANTÓ, ORGULLÓS AMB LES MESURES PACTADES AMB EL BOTÀNIC

El síndic 'taronja' sí s'ha mostrat "molt orgullós" de les mesures acordades amb el Botànic per al pressupost, com la contractació de 500 infermeres i 250 metges o la creació de 2.000 places en les residències de majors, a més la incorporació de mil auxiliars.

També ha destacat l'engegada de laboratoris mòbils per a realitzar test amb la col·laboració del Govern, un milió per a millorar l'FP dual i un altre milió en un bo per a les acadèmies d'anglés, la reactivació del programa 'Bo Viatge CV' amb dos milions, huit milions en ajudes per a l'hoteleria o l'oci nocturn i infantil, 3,5 milions en un bo de comerç o un fons Covid de prop de 80 milions per a autònoms i sectors afectats.