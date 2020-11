Naix en Bioparc València la tercera gasela Mhorr

El 2014 van arribar al parc valencià les primeres femelles des de Rotterdam (Holanda) i el 2015 un mascle procedent de Madrid per a crear un grup reproductor dins del Programa de conservació internacional d'aquesta espècie, classificada en "perill crític" per la Llista Roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).

En el si d'aquest ramat han nascut nombrosos exemplars i molts d'ells han sigut traslladats a altres parcs per a continuar "l'importantíssim repte de salvar definitivament de l'extinció a l'emblemàtica gasela Mhorr", recalca el parc en un comunicat.

Ara naix una femella, el tercer naixement d'aquest atípic any en el qual, en ple període de confinament quan el parc estava tancat al públic, va nàixer la primera. Aquella cria va ser "un bufit d'esperança per a l'equip de Bioparc i per a moltes persones que valoren la importància de protegir cada espècie per a conservar la biodiversitat del planeta i, amb aquest sentiment, per votació popular a eixa primera cria li la va anomenar Hope".

Actualment és possible veure el grup en un recinte multiespècie de la sabana convivint amb altres antílops, els addax (Addax nasomaculatus). Esveltes i amb un brillant pelatge d'intens color vermellós, destaquen les seues marques blanques en la cara, gola i part inferior del cos.

La caça indiscriminada va acabar amb elles en el seu hàbitat i "solament l'obstinació i visió de futur del professor José Antonio Valverde va evitar la seua extinció", asseguren des de Bioparc. El grup d'11 gaseles que va traslladar a Espanya per a la seua protecció són el germen d'una recuperació que prossegueix hui dia.

En aquests moments, hi ha una població de més de 300 exemplars vivint en diverses institucions zoològiques europees, nord-americanes i sud-africanes. I prossegueix l'ambiciós pla de reintroducció en diferents projectes del nord d'Àfrica.