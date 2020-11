Ferri defèn que el Botànic "té futur i pot continuar" però incideix: "Ho podem fer millor"

Així s'ha pronunciat Ferri en Les Corts durant la sessió de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, a qui ha dit: "No podem fer-nos paranys al solitari: O Botànic o dreta. O Botànic o obrir les portes de la governabilitat al feixisme".

Per a Ferri, des que va començar a governar, el Botànic ha superat "reptes complicats" amb "èxit", però açò "no ha sigut el resultat d'una persona molt, molt, llista que tenia la veritat absoluta" sinó de "molts punts de vista en comú, de respecte i diàleg". "En un context com la pandèmia no podem permetre'ns fallar", ha agregat.

També s'ha referit el síndic a l'acord entre els partits del Botànic en Corts per a esmenes a la llei d'acompanyament, i ha manifestat: "El que els va molestar no és que vullguen defendre al 0,6% de la població, sinó que hem demostrat que el Botànic té futur i pot continuar".

Així, ha defès que aquest és una "proposta acordada, compartint punts de vista, escoltant als altres i treballant en equip". També, que "el treball entre el Govern del PSOE i Compromís a Espanya farà que arriben més diners i més inversions". "Quan treballem en equip, es beneficien els valencians i la dreta ràbia. Quan no, la dreta es frega les mans", ha agregat.

PUIG: "TINC VOLUNTAT QUE LES COSES ES FACEN MILLOR"

Davant aquesta interpel·lació, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que "les coses sempre es poden fer millor" i ha defès la seua "voluntat que les coses es facen millor".

Puig ha defès que l'èxit del Botànic I va ser que van governar "per a tots". Així, ha defès que "des de la lleialtat, han hagut diferències i continuaran havent-les", però ha defès que cal "gestionar la diversitat".

El president ha incidit en la necessitat de reformes "estructurals" per a construir una "societat inclusiva". Per açò, ha defès que són "fonamentals" els fons europeus. "Tothom té una part que aportar, la qual cosa ens juguem en aquests moments és fonamental", ha agregat.