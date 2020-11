El Parlamento foral rechaza la enmienda de totalidad presentada por Navarra Suma a los Presupuestos

Han votado en contra de la enmienda de Navarra Suma el resto de grupos de la Cámara, PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, las mismas fuerzas que previsiblemente aprobarán las cuentas, que han llegado al Parlamento con el acuerdo entre el Gobierno foral y EH Bildu.

El Presupuesto para 2021 asciende a 4.870,5 millones de euros, un 6,49% más que el año anterior. La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha defendido que el proyecto "se vuelca con el gasto social" y ha destacado que "más del 55% del gasto se va a destinar al área social y queremos que estas cuentas sean una red de seguridad del Estado de Bienestar". Junto a ello, ha dicho que se contemplan más de 500 millones a proyectos dentro del Plan Reactivar Navarra.

Además, Elma Saiz ha afirmado que Navarra Suma "tiene ante sí un papelón, porque estamos para debatir unas cuentas que de antemano contaban con su abstención siempre y cuando no contaran con el apoyo del otro grupo de la oposición -EH Bildu-, pero el Gobierno ha trabajado dejando de lado exclusiones para tratar de fortalecer todo lo posible unas cuentas que no son para ningún grupo político sino para toda la ciudadanía".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha sido muy crítico con el Gobierno foral y, en concreto, con su presidenta, por el pacto con EH Bildu. "El Presupuesto blanquea a EH Bildu, fortalece al independentismo vasco en Navarra, va frenar el desarrollo económico y social de esta tierra. Este es su proyecto para Navarra, con nosotros no cuente", ha dicho a la presidenta María Chivite. Esparza ha afirmado que "hay socialistas a los que les produce náuseas su pacto con Bildu".

Además, el portavoz de Navarra Suma ha asegurado que Chivite "comete una enorme irresponsabilidad, tenía la oportunidad de haber impulsado políticas moderadas y de progresos para Navarra y ha elegido profundizar en las políticas radicales de los independentistas vascos". Según Esparza, "el pacto entre el PSN y EH Bildu significa un frenazo al desarrollo económico y social de Navarra, no recoge ayudas a las empresas para mantener empleos, no invierte en mejorar nuestro sistema sanitario, no nos hace más competitivos".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que en 1993 UPN "negoció con HB cuando había muertos y asesinados por ETA todas las semanas" y ha asegurado que Esparza "ha perdido la credibilidad de la sociedad navarra". "Sepultó a su partido, lo puso a los pies del PP y lo ha alejado de la gente", ha dicho, para afirmar que al escuchar a Esparza recuerda un álbum de Andrés Calamaro denominado 'Alta suciedad'.

Alzórriz ha afirmado que el Presupuesto es "integrador" y supondrá "la reactivación de la economía de Navarra, la transformación ecológica y digital, la cohesión territorial y la vertebración del territorio y la puesta por el Canal de Navarra, por el tren de altas prestaciones, por la suficiencia energética, por las autopistas digitales, por nuestras gentes, por nuestros jóvenes, por nuestros pueblos". "Navarra Suma ya no es útil políticamente, ya no incide en los cambios ni en las propuestas. Ha querido convertir un debate presupuestario en identitario porque no tiene argumentos para rechazar estos Presupuestos", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que el debate de este jueves en el Parlamento "es la crónica de una enmienda anunciada, era evidente lo que iba a ocurrir, el mismo día que Navarra Suma anunció un cheque en blanco para aprobar los Presupuestos todo el mundo sabía que habíamos de terminar en el debate de una enmienda a la totalidad básicamente a los mismos Presupuestos para los que propusieron un cheque en blanco".

Barkos ha censurado que el objetivo de Navarra Suma con esta enmienda es que "no lleguemos al 1 de enero de 2021 con Presupuestos". "No nos presentan una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos, sino una enmienda a la totalidad a Navarra, contra los intereses de las personas y de la sociedad, contra el conjunto de la Comunidad en un momento de crisis grave y severa. Es un momento en el que cualquier institución tiene que estar preparada desde el primer minuto de 2021 para atender los retos sanitarios, sociales y económico de la pandemia y para acometer en las mejores condiciones el reparto de fondos europeos. Regatearle a Navarra un minuto en esa carrera es dañar a Navarra", ha asegurado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha criticado también a Navarra Suma, señalando que "ha intentado explicar qué bueno sería para Navarra que Navarra Suma tuviera en sus manos condicionar los Presupuestos y la situación política de Navarra, y qué catástrofe supone que más allá de Navarra Suma haya una mayoría progresista para sacar adelante otros Presupuestos". "Navarra Suma cada vez está más lejos de la sociedad navarra. Van a recibir su enésima derrota y yo me alegro. No les vamos a dar la menor opción para repetir las políticas que llevaran a cabo durante décadas en Navarra", ha asegurado.

Además, ha valorado que el Gobierno foral "no se ha dejado arrastrar por los cantos de sirena de Navarra Suma y hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en las líneas generales de estos Presupuestos". "La prioridad debe ser atender las necesidades reales de la ciudadanía y eso implicaba que no podía haber recortes y que la inversión en los servicios públicos debía ser el eje del incremento de gasto en los Presupuestos, que se tenía que traducir en salud, en educación, en derechos sociales, y esta es en definitiva la base del acuerdo presupuestario", ha indicado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que este debate ha sido "una tentativa partidista de Navarra Suma de arrancarle votos al PSN, hemos hablado de la estrategia política de Navarra Suma para crecer a costa del PSN". "Estoy desencajado en este debate, no sé si son conscientes de que en los últimos nueve meses han fallecido en Navarra con o por Covid las mismas personas que asesinó ETA durante toda su vida", ha dicho.

Tras ello, ha acusado a Navarra Suma de "toxicidad e irresponsabilidad" ante el Presupuesto "más extraordinario que hayamos podido aprobar" y le ha pedido que sea "responsable", dado que el proyecto "no tiene recortes e incrementa su techo de gasto".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha considerado que el proyecto de Presupuestos es "correcto, porque potencia lo social y la financian de las necesidades más urgentes de la ciudadanía que ha generado la pandemia y también todas las demás necesidades".

De Simón ha valorado que hay "una gran subida del techo de gasto y se refuerzan las partidas de derechos sociales, de educación y de salud" y ha afirmado que "en esta situación hay que cerrar filas". No obstante, ha avanzado su disconformidad con la propuesta fiscal del Gobierno foral, que se debatirá próximamente en el Parlamento.