La obra de la artista Assumpció Espada llega al Museo Etnográfico Textil de Plasencia

20M EP

La muestra contemporánea de arte textil titulada 'Mirar. Buscar/Looking at. Looking For' de la artista Assumpció Espada ha llegado al Museo Etnográfico Textil de Plasencia, donde se podrá ver hasta el 27 de febrero, tras su paso por la sala de arte El Brocense de Cáceres.