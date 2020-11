El sector de l'oci nocturn ajorna l'acampada davant de la Generalitat a l'espera del resultat de les negociacions

Des que els col·lectius de la Comunitat van anunciar la protesta, 35 associacions, 17 d'elles d'altres territoris, han mostrat el seu "suport i solidaritat" amb l'acció organitzada per les sales de concert, clubs, discoteques i pubs de la Comunitat Valenciana.

L'acampada pretenia denunciar "la falta de capacitat política, per part de l'executiu valencià, per a oferir solucions a les milers d'empreses del sector més castigat per la crisi del Covid19, com ja han fet onze comunitats autònomes". Els establiments del sector romanen tancats des d'agost per decret com a mesura de prevenció davant la pandèmia de coronavirus.

El sector reclama un pla de rescat que incloga ajudes econòmiques directes, així com la definició d'un calendari de reobertura, en horari diürn, amb servicis d'hoteleria, esdeveniments culturals i l'ús de terrasses.