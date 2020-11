Coronavirus.- La Generalitat acorda una taula de treball amb l'oci nocturn per a evitar acomiadaments i concretar ajudes

Es tracta d'un acord aconseguit aquest dimecres amb el sector, un dia abans de l'acampada que l'oci nocturn tenia previst iniciar davant el Palau de la Generalitat i que finalment ha ajornat.

Puig, en la sessió de control en Les Corts, ha defès que la intenció és que "milers d'ocupacions no es perden" en els bars, pubs i discoteques de la Comunitat Valenciana, que porten mesos tancats o amb horari limitat. "Ha de ser una resposta de justícia al sector", ha reivindicat, confiant que vaja acompanyada d'una reacció del Govern.

Per a açò, la taula de treball comptarà amb representants de les conselleries de Sanitat i Interior i amb Turisme CV. Tots tractaran de "buscar de quina manera pot haver-hi un model de treball per a l'oci nocturn en aquestes restriccions que van a continuar", així com "concretar ajudes directes absolutament necessàries".

"La nostra voluntat és la mateixa: superar la pandèmia i reactivar l'economia", ha garantit el també líder del PSPV durant la seua resposta al síndic de Ciutadans, Toni Cantó.