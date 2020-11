Bonig presenta un pla de test d'antígens a Puig, critica el seu lideratge i li etziba: "Si no aportes, t'apartes"

Així li l'ha plantejat Bonig a Puig durant la sessió de control en Les Corts, on ha començat la seua intervenció dient: "Hi ha algú ahi? Hi ha algú dirigint el Consell o el centre comercial del Botànic?".

Bonig li ha presentat un esborrany de "pla integral de diagnòstic ràpid davant la Covid en les farmàcies" que la formació ha "consensuat amb els col·legis professionals de farmàcia, infermeria i amb personal sanitari", i que es basa en la gestió de Madrid i Galícia. No obstant açò, ha lamentat que "tot compromís" mostrat per part del PP rep per resposta "desídia" de Puig.

A més, ha criticat que fa un mes que es va declarar el tancament perimetral i la incidència "s'ha triplicat", hi ha hagut 150 ancians morts en residències i la Comunitat Valenciana està "a la cua en PCR", "per no parlar del desastre del turisme, hoteleria i gastronomia".

Segons Bonig, la gestió de Puig "no salva vides ni l'economia" sinó al propi president i "els seus 330 intocables". "Què anem a esperar d'un govern en el qual la seua vicepresidenta es riu del seté programa de no sé què? -en referència a la presentació del document de treball de l'Estratègia Valenciana de Reconstrucció-", ha agregat.

Per açò, li ha recriminat que "hem passat dels 'ximoanuncis', als 'ximoarreglos' i ara els 'ximofakes'", i ha criticat la seua "gestió incompetent". Així, li ha acusat de "confondre el Palau de la Generalitat amb un Erasmus" i de "falta de credibilitat, de carisma" i d'estar "allunyat de la gestió".

PUIG: "LA MILLOR VACUNA PER AL BOTÀNIC ÉS VOSTÉ"

Davant açò, Puig ha lamentat que "l'oasi de la serenitat ha durat poc", i li ha etzibat a Bonig: "La millor vacuna per al Botànic és vosté". Així, ha defès que el Botànic és "un govern estable, que ha donat estabilitat i honradesa a la Comunitat Valenciana" i ha presentat "sis anys seguits dins del termini i en la forma escaient els pressupostos". "Pregunte als seus governs quan aprovaran el pressupost del 2020, que encara no ho han fet", ha agregat.

També ha anunciat que estan "intentant portar inversions" que ara estan radicades en altres àmbits i que estan "negociant amb alguna multinacional per a canviar la seu a la Comunitat Valenciana".

Respecte a la gestió de la pandèmia, ha indicat que "no és tan equivocada com planteja", i ha defès que la Comunitat Valenciana ha sigut "una de les menys afectades al llarg de la pandèmia". També li ha dit que l'experiència dels test d'antígens en les farmàcies duta a terme a Orense "no ha sigut del tot positiva".

No obstant açò, ha afirmat que "no es pot presumir de la gestió de la pandèmia, és una destrossa". "No ho hem fet mai ni ho farem. Però si vostés tingueren les receptes màgiques, per què no li les diu a Andalusia i a Múrcia, que estan pitjor?", ha agregat.