Bonig presenta un plan de test de antígenos a Puig, critica su liderazgo y le espeta: "Si no aportas, te apartas"

Así se lo ha planteado Bonig a Puig durante la sesión de control en Les Corts, donde ha comenzado su intervención diciendo: "¿Hay alguien ahi? ¿Hay alguien dirigiendo el Consell o el centro comercial del Botànic?".

Bonig le ha presentado un borrador de "plan integral de diagnóstico rápido frente a la Covid en las farmacias" que la formación ha "consensuado con los colegios profesionales de farmacia, enfermería y con personal sanitario", y que se basa en la gestión de Madrid y Galicia. No obstante, ha lamentado que "todo compromiso" mostrado por parte del PP recibe por respuesta "desidia" de Puig.

Además, ha criticado que hace un mes que se declaró el cierre perimetral y la incidencia "se ha triplicado", ha habido 150 ancianos fallecidos en residencias y la Comunitat Valenciana está "a la cola en PCRs", "por no hablar del desastre del turismo, hostelería y gastronomía".

Según Bonig, la gestión de Puig "no salva vidas ni la economía" sino al propio president y "sus 330 intocables". "¿Qué vamos a esperar de un gobierno en el que su vicepresidenta se cachondea del séptimo programa de no sé qué? -en referencia a la presentación del documento de trabajo de la Estrategia Valenciana de Reconstrucción-", ha agregado.

Por ello, le ha recriminado que "hemos pasado de los ximoanuncios, a los ximoarreglos y ahora los ximofakes", y ha criticado su "gestión incompetente". Así, le ha acusado de "confundir el Palau de la Generalitat con un Erasmus" y de "falta de credibilidad, de carisma" y de estar "alejado de la gestión".

PUIG: "LA MEJOR VACUNA PARA EL BOTÀNIC ES USTED"

Ante esto, Puig ha lamentado que "el oasis de la serenidad ha durado poquito", y le ha espetado a Bonig: "La mejor vacuna para el Botànic es usted". Así, ha defendido que el Botànic es "un gobierno estable, que ha dado estabilidad y honradez a la Comunitat Valenciana" y ha presentado "seis años seguidos en tiempo y forma los presupuestos". "Pregunte a sus gobiernos cuándo aprobarán el presupuesto del 2020, que aún no lo han hecho", ha agregado.

También ha anunciado que están "intentando traer inversiones" que ahora están radicadas en otros ámbitos y que están "negociando con alguna multinacional para cambiar la sede a la Comunitat Valenciana".

Respecto a la gestión de la pandemia, ha indicado que "no es tan equivocada como plantea", y ha defendido que la Comunitat ha sido "una de las menos afectadas a lo largo de la pandemia". También le ha dicho que la experiencia de los test de antígenos en las farmacias llevada a cabo en Ourense "no ha sido del todo positiva".

No obstante, ha afirmado que "no se puede presumir de la gestión de la pandemia, es un destrozo". "No lo hemos hecho nunca ni lo haremos. Pero si ustedes tuvieran las recetas mágicas, ¿por qué no se las dice a Andalucía y a Murcia, que están peor?", ha agregado.