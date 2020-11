Karelys Rodríguez no consigue olvidar: "Aún lloro si hablo de Cayetano, seguiría con él"

A Eva González le tiene que pesar muchísimo que cada cierto tiempo salga a la palestra el nombre de Karelys Rodríguez y, por ende, el de su marido, Cayetano Rivera. Y es que la supuesta infidelidad del torero con la abogada en sus viajes a Londres ya tuvo una consecuencia sutil: la presentadora de La Voz ha dejado de publicar fotografías con su pareja (desde noviembre del 2019, en una imagen de los tres miembros de su familia, Eva solo ha publicado dos imágenes con él: una en la que apenas se les ve por tratarse de una videollamada y otra que es un repost de una que el matador había subido previamente).

Y ahora Karelys Rodríguez, un año después de que salieran a la luz las ya célebres fotografías de ella y el diestro paseando por la capital británica, ha vuelto a hablar sobre aquella relación que mantenían a espaldas de la modelo ganadora de Miss España en 2003.

Ya es casualidad (o no) que justo estas palabras lleguen cuando el matrimonio cumple cinco años, aunque no hay que olvidar que según Rodríguez, ella y Rivera se conocen desde 2012 y aquella amistad derivó en una relación en la que se "involucraron sentimentalmente", tal y como explicó en su primera entrevista.

En ella detallaba que la cosa fue a más a raíz de una ruptura que Eva y Cayetano vivieron en 2014 y que desde entonces el affaire extramatrimonial se volvió intermitente porque en 2015 la pareja no solo decidían darse otra oportunidad sino que tomaban la determinación de casarse y, además, tuvieron al pequeño Cayetano.

En una entrevista con la revista Lecturas, Karelys Rodríguez ha querido explicar ahora cómo fue para ella toda esta situación. "Cuando peor lo pasé fue cuando volvió con Eva", ha dicho la abogada, que reconoce abiertamente y sin tapujos que aún le afecta.

"No consigo olvidar", admite, dejando entrever que este amor le ha marcado a ella más que a él y por eso mismo ahora no se ve capaz "de pasar página". "Aún lloro si hablo de él, me duele. Tengo que pasar mi luto y asumir esta pérdida", se fustiga Rodríguez.

Describe los últimos 12 meses, sin hablar de la pandemia del coronavirus sino centrándose en su corazón, como "horribles", dado que es inexplicable la agonía de "estar enamorada de alguien que no puede ser", así como por el "machaque" al que se vio sometida por parte de la prensa y la opinión pública.

Para ella, su historia con Cayetano fue como "vivir en una burbuja", por lo que salir de ella tan abruptamente ha provocado que tenga que recibir "ayuda psicológica". A su salud mental, además, no ayudó que después de que se hiciera público su idilio no existiera "una discusión final".

"Fue en Navidad, muy cortante porque no sabía si él me podía escribir, si estaba con su mujer. Me llamó él", ha relatado, al tiempo que explica que le gustaría que el torero "viniera y hablara" con ella "después de lo que ha pasado" porque siente que ambos necesitan esa "conversación final". No por nada, Karelys Rodríguez manda un mensaje final que es, con toda probabilidad, el último que querría escuchar Eva González: "Si yo hubiera querido seguir con él, seguiría con él".