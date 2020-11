El Govern apuesta por hacer tests a los usuarios de las residencias de mayores para que puedan salir en Navidad

El secretario de Salud Pública del Govern, Josep Maria Argimon, ha apostado este jueves por hacer pruebas de Covid-19 a la salida y retorno de los usuarios de residencias de mayores para que puedan vivir la Navidad en familia.

También ha explicado que habrá reuniones este fin de semana para perfilar cómo serán las fiestas en Cataluña. Sobre la mesa se mantiene la propuesta de reuniones de hasta 10 personas, pese a la propuesta del Estado de limitarlas a seis, y la posibilidad de flexibilizar el toque de queda la Nochebuena y el Fin de año.

Ha defendido también no avanzar el paso al segundo tramo de la desescalada antes del puente y mantenerlo en el día 7 de diciembre, que es cuando finaliza el primero. "Tenemos que ser serios", ha dicho.

Argimon ha afirmado que "más peligroso" que hacer encuentros de 10 personas es encadenar diversas y con diferentes grupos burbuja, cosa habitual durante la Navidad. Ha insistido que Cataluña mantiene su propuesta y que se acabará de perfilar este fin de semana.

El secretario de Salud Pública ha confiado también en que toda Cataluña pase al mismo tiempo de tramo y que, por lo tanto, en la Navidad haya "medidas homogéneas". Ha añadido que esto podrá ser así si se mantienen los datos actuales, que indican que se acabará la semana con unos 7.000 casos de lunes a lunes. "Es el dato que teníamos antes de empezar esta segunda ola", ha dicho. Ha reconocido, sin embargo, que en las UCI se mantienen alrededor de 500 ingresados y "no bajan al mismo ritmo que el número de casos".

Argimon ha apuntado que el objetivo es mantener la velocidad de propagación dos semanas más en el entorno del 0,80 y esto permitiría bajar a unos 600 casos diarios, una situación que no se ha producido desde la salida de la primera oleada. "Esto permitiría una Navidad mucho mejor", ha manifestado, al mismo tiempo que ha apuntado que se tiene que mirar "más allá". Y es que el doctor ha explicado que muchos profesionales le envían que hay miedo de que los Reyes "traigan la tercera ola".

En este sentido, ha augurado que la RT subirá, puesto que la Navidad es y será una época de mucha interacción pero ha fijado que no puede subir por encima de 0,9 puesto que si no se volverá a una situación "de riesgo".

En cuanto al cambio de tramos, ha pedido ser serios y cumplir estrictamente los primeros 15 días de medidas tal y como están acordadas. "Si hemos dicho 15 días son 15 días, los primeros se tienen que cumplir, de aquí en adelante...", ha manifestado.

Dice que con ayudas no habría reapertura

"Si nosotros pudiéramos pagar estas ayudas pienso que no estaríamos ni reabriendo ni en ocasiones anteriores hubiéramos hecho otras aperturas", ha afirmado Argimon. Lo ha dicho en relación al hecho de que países del alrededor han alargado o endurecido los cierres de sectores como la restauración. "Si preguntamos a un restaurador o un pequeño comercio (de Francia) si han recibido ayuda le dirán que sí, aquí que no. Por lo tanto no somos un país pobre pero no somos un país rico", ha valorado.

Ha añadido que también hay un problema de cumplimiento de cuarentenas por motivos económicos y sociales en ciertos sectores de la población.

Sobre esta desecalada, ha reconocido que hay incumplimientos en las terrazas de los bares y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual de cada cual. Aun así, se ha mostrado convencido de un seguimiento más alto de las medidas que en otros momentos.

En cuanto a los centros comerciales, ha confiado que podrán abrir pero en la segunda fase, tal y como estaba previsto y con el aforo limitado. Ha dicho que este aforo se tiene que poder controlar y a poder ser de forma visual por aquellas personas que vayan. "Pienso que podrán abrir e irá bien", ha resumido. En cuanto al sector del esquí, ha anunciado que se reunirá con éste la próxima semana.

Sobre las vacunas, ha confiado en que todo el mundo que lo quiera se pueda vacunar durante el 2021 y ha apuntado que a pesar de que la previsión es empezar a vacunar en enero, el invierno será "crudo y difícil" en cuanto a la pandemia.

Insiste en asegurar el voto de todo el mundo

Sobre el 14-F, ha insistido en que lo que hace falta es "asegurar el derecho fundamental de todo el mundo", también de las personas infectadas y sus contactos estrechos. "El como no lo sé", ha manifestado.

Por otro lado, ha dicho que mientras se forme un nuevo Govern no tiene por qué haber un cambio del equipo técnico que trabaja la Covid y ha expresado que no tiene ninguna intención de continuar como secretario de Salud Pública si no ha habido tercera ola y ha empezado el plan de vacunación.