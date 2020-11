Nova condemna en Gürtel: 13 anys per a Correa i 6 per a 'el Bigotes' per la visita del Papa a València en 2006

L'Audiència Nacional ha fet pública aquest dimecres una nova condemna per a la trama Gürtel, amb penes de fins a 15 anys de presó a 19 dels 23 acusats per l'adjudicació il·legal al Grup Correa del contracte de subministrament de pantalles, so i megafonia per a la visita del papa Benet XVI a València amb motiu de la V Trobada de la Família, celebrada a València els dies 7, 8 i 9 de juliol de l'any 2006.

En una sentència, de 556 pàgines, els magistrats de la Secció Segona de la Sala Penal condemnen en aquesta peça del denominat "cas Gürtel" a 13 anys i 7 mesos de presó al líder del Grup Correa, Francisco Correa; a 15 anys i 5 mesos a la seua mà dreta, Pablo Crespo; a 6 anys i 9 mesos al seu col·laborador Álvaro Pérez i l’exdirector de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, i a 11 anys i 7 mesos al vicepresident de TECONSA José Luis Martínez Parra.

La resta d'acusats han sigut condemnats a penes que van des dels huit mesos de presó, als quals ha sigut condemnat Jacobo Gordon, als tres anys de Francisco Javier Arnuncio Perugio. En el cas de Ramón Blanco Balín ha sigut condemnat a 1 any i mig de presó.

Per contra, la Sala absol a dues acusades per a les quals la Fiscalia Anticorrupció va retirar l'acusació en el judici, Noemí Márquez i Alexandra Andrea Benesovsky, mentre que altres dos processats van morir, Juan Cotino i Luis Sabater Balaguer, per la qual cosa va quedar extingida la seua responsabilitat penal.

Sobrecost de 3,2 milions

L'Audiència considera que la valoració de la prova en el seu conjunt permet concloure que va haver-hi una adjudicació directa per part del director general de la RTVV a favor de l'empresa interposada pel grup CORREA, TECONSA, del contracte de subministrament de pantalles, so i megafonia per a la visita del Papa a València al juliol de 2006 amb clara finalitat d'enriquiment il·lícit pel sobrecost de l'import pagat (3.205.375,11 euros).

El contracte es va signar per un preu excessiu a l'elaboració formal de l'expedient administratiu, amb la col·laboració dels empleats públics d'RTVV, i es van antedatar els tràmits essencials amb la finalitat de dotar d'aparença d'il·legalitat i incorrent en l'elaborat en successives infraccions de la normativa administrativa.