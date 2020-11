Ciutat Vella serà de prioritat residencial per a circular i aparcar

L'Ajuntament de València ha posat en marxa el procés per a activar la “prioritat residencial” a Ciutat Vella Nord, de manera que els vehicles que circulen per aquesta Àrea de Prioritat Residencial (APR) hauran de tindre una autorització d'accés, circulació i estacionament en aquesta zona, a excepció de taxis, autobusos de l'EMT, cotxes de bombers, Protecció Civil, cossos de seguretat, ambulàncies, bicicletes, els de transport de persones o mercaderies i patinets.

L'espai estarà delimitat per cinc punts, en els quals s'han instal·lat càmeres de control i reconeixement automàtic de matrícules, encara que fins a abril no es multarà.

Tots els veïns que s'incorporaran automàticament al registre –aquells que per viure en carrers ja per als vianants disposaven d'una targeta verda d'identificació– rebran en la primera fase una comunicació municipal en els seus domicilis o a través de notificació electrònica, informant-los d'aquest fet i de les seues claus d'accés a la plataforma per a poder autoritzar els vehicles de lliure elecció que els permet l’APR.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, va donar a conéixer aquest dimecres el document que s'aprovarà demà en la Junta de Govern Local i amb el qual s'activaran les fases de posada en marxa del pla, emanat del procés participatiu DecidimVLC 2016.

“D'aquesta manera, l'equip de Govern municipal compleix els desitjos del veïnat d'aquest districte que vol viure en uns barris amables, en els quals es puga caminar i estar, amb menys motorització”, va indicar Grezzi, que va afegir que amb això també es millorarà la qualitat de l'aire, es reduirà el soroll i es contribuirà “a la recuperació de l'espai per a les persones”.

Amb aquest objectiu, l'Ajuntament començarà el dilluns amb “una àmplia fase de tramitació per a facilitar a totes les persones que compleixen els requisits l'obtenció d'aquest permís d'accés, i la presentació de la seua documentació via telemàtica o personal”, va indicar l'edil, qui va aclarir que hi haurà dos tipus de permisos, segons el termini: un permanent i un altre amb una validesa de 24 hores. I aquests es concedeixen per a vehicles subjectes a acreditació del titular o de lliure elecció.

La fase inicial del procés serà de bolcat de persones usuàries ja autoritzades amb anterioritat i de registre de les noves, que es prolongarà “prudencialment” uns mesos sense activar la següent per a donar temps al fet que tothom es done d'alta. “En aquest termini de temps es confeccionaran totes les bases de dades i llistes blanques de matrícules amb dret d'accés, es comunicarà a les persones a les quals es donarà d'alta d'ofici i es podran esmenar les possibles deficiències o faltes de documentació que es produïsquen en presentar les instàncies”, va detallar.

La segona fase, que està previst que es desenvolupe al març, “serà de proves sense sanció però amb comunicacions, i servirà per a advertir a qui no estiga registrat que ha de donar-se d'alta si compleix els requisits”.

“L'activació definitiva es preveu a l'abril de 2021, quan les sancions ja seran efectives”, va agregar Grezzi que, així mateix, va assenyalar que el registre d'usuaris no s'interromprà “mai” i sempre estarà obert a altes i baixes.

La discapacitat

Les persones titulars de la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda podran accedir a l'àmbit sense estar registrades i sol·licitar l'accés amb efecte retroactiu dins del termini màxim de cinc dies naturals amb posterioritat a haver-lo realitzat.