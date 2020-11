Camilo desvela en 'La Resistencia' la advertencia de Dani Martín: "A Broncano no le importan los invitados"

Camilo continúa su tour por las televisiones españolas para darse a conocer en nuestro país y, un día después de visitar El hormiguero, el colombiano acudió a La Resistencia para que le entrevistara David Broncano.

Pero el cantante quedó con Dani Martín, con el que ha colaborado en uno de los temas nuevos del madrileño, unas horas antes de acudir al espacio de Movistar para que le contara como iba a ser la entrevista.

"Le pedí que me explicara de que iba el programa y me dijo: A él (Broncano) no le importas tú, ni tu música, ni tus canciones. Ni siquiera debe saber quién eres, te ha buscado en la Wikipedia", afirmó Camilo.

Camilo, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

El colombiano contó que le había preguntado a Martín si Broncano era "un tipo fiestero", pero le contestó que no, que "hacías trekking y ciclismo. Entonces le contesté que me estaba describiendo a un psicópata", señaló entre risas.

El presentador también rió los comentarios de Martín: "¿Cómo es tan cabrón Dani que es amigo mío también?", quiso saber Broncano. A lo que Camilo le respondió que "me hizo una descripción espantosa del programa. Era tu amigo porque después de lo que me dijo...".

No pasemos por alto el asco que ha dado bailando. pic.twitter.com/iUAebEfyzn — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 26, 2020

"A Dani le quiero incondicionalmente, pero si va diciendo a la gente que en La Resistencia, a David le sudan los huevos quien viene pues vendrán con otra actitud...". Camilo le aclaró que "me lo dijo con amor".

El presentador quiso saber si "en lo que llevas de entrevista: ¿Has notado que me ha dudado los huevos algo?". Y el cantante le respondió que "te he visto mucho interés, pero no hemos hablado de mi música". Al final, comentaron el tema nuevo del colombiano, Vida de rico, y emitieron el videoclip.