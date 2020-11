Lidia, en 'First dates': “Si me traen a Jordi Sánchez de OBK y me lo ponen vestido de Guardia Civil... ¡me lo como!”

Francisco llegó este miércoles a First dates con una idea clara: "A mí me gustan las mujeres rubias". Y el programa de Cuatro cumplió sus deseos al emparejarle con Lidia, que cumplía con su solicitud de color de pelo, y poco más...

La madrileña fue la primera en llegar al restaurante de Carlos Sobera: "Si tengo que tener un conflicto, lo tengo, pero lo soluciono y a los pocos días se me ha olvidado todo. Tengo mucho carácter", afirmó.

"He venido al programa buscando a un hombre que sea buena gente, que le guste salir y que tenga coche para que me lleve a un montón de sitios", señaló Lidia. "Quiero que sea canoso, grandote y que lo pasemos muy bien", añadió.

Lidia es una mujer de carácter que sabe perfectamente lo que quiere. ¿Será Francisco el morenazo, canoso, grandote y con coche y carné que viene buscando? 😍 #FirstDates25Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/KCc5ZBE9iu — First dates (@firstdates_tv) November 25, 2020

La limpiadora dejó claro sus gustos: "O me traen a un Guardia Civil o a Jordi Sánchez de OBK. Me lo ponen vestido de verde... ¡me lo como!". Pero al ver a su cita, se sintió decepcionada: "La forma de vestir, de andar... ya sé que conmigo no cuadra".

Francisco, por su parte, se definió como un "hombre extrovertido, simpático, divertido, educado y sincero". Al ver a Lidia, le reconoció a Sobera que "las rubias son mis mujeres preferidas".

Durante la velada, la madrileña dejó claro que no iba a ver una segunda cita porque entre los cortes que le daba a Francisco, que no le gustó físicamente y que no tenía carnet de conducir... "poco tiene que hacer conmigo", señaló.

Con la cantidad de halagos que acaba de soltar por la boca, Francisco nos deja claro que su crush es Lidia Lozano @salvameoficial 😏 #FirstDates25Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/FE6kK6Xin1 — First dates (@firstdates_tv) November 25, 2020

En un momento de la cena, el madrileño le preguntó a su cita si le gustaba alguien que salía en televisión: "A veces veo programas del corazón y me gusta mucho Lydia Lozano, es mi prototipo de mujer".

"La llevo viendo desde la época de Tómbola. Me gustaría conocerla en persona, pero parece agradable, divertida, dicharachera, aguanta bromas en plan sano, claro", comentó. "No tiene nada que ver con mi cita", afirmó.

Al final, como era de esperar, la relación entre ambos no tuvo futuro ya que "no hay afinidad ni química ni nada, no somos compatibles, la verdad", admitió Francisco. "Estoy totalmente de acuerdo", le contestó Lidia, que fue sin despedirse de él.