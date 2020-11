El éxito de la campaña de la gripe provoca la falta de vacunas en algunos centros de salud de Andalucía

"Queremos vacunar masivamente a los andaluces contra la gripe". Así lo aseguró el pasado 6 de octubre el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, dos días antes de que diera comienzo la campaña de este año, asegurando entonces que el objetivo de la Consejería de Salud era alcanzar los tres millones de vacunaciones. "Hacemos una recomendación, y es que cualquier persona que pueda solicitar vacunarse, que lo haga", insistió el portavoz. Y el llamamiento, siete semanas después, ha dado resultado, tanto que en algunos puntos de la comunidad los usuarios están encontrando problemas para recibir la dosis antigripal.

"No intentes ponerte la vacuna de la gripe que no hay, por lo menos en Sevilla", afirma un usuario. "No hay ninguna vacuna ni se las espera", señala otro. "Acabo de ir con cita previa al ambulatorio para la vacuna de la gripe y el ATS me dice que por orden de la Junta no se pone a menores de 65 años", explica un tercer usuario de Sevilla, que puntualiza que él es "paciente de riesgo".

La Junta, por su parte, asegura que no existe "desabastecimiento", sino que la vacuna "está distribuida de manera diferente según los centros sanitarios", tal y como manifestó este miércoles Inmaculada Salcedo, epidemióloga y portavoz del comité de expertos en la lucha contra el coronavirus. Esta distribución "puede estar ocasionando cierta demanda en unos puntos más que en otros", en cuyo caso "se procede a reajustar dicha distribución", añaden fuentes de la Consejería a 20minutos. Estas mismas fuentes aseguran que los grupos de riesgo "tienen que vacunarse y, de hecho, les corresponde hacerlo estos días según marca el calendario vacunal". Mientras que, a partir del 1 de diciembre, será el turno de los convivientes de las personas de riesgo.

"Falta de previsión"

Los sindicatos, en cambio, tienen otra visión. "Con toda seguridad", responde a este medio Luis González, secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO de Sevilla, a la pregunta de si hay desabastecimiento. "Tengo constancia de al menos tres centros en los que ha fallado el abastecimiento de vacunas y, en algunos, lo sabían desde la semana pasada", continúa explicando el representante sindical, que acusa al Gobierno andaluz de una "falta de previsión lamentable e imperdonable". Y es que, según manifiesta, la Junta "debería haber hecho un trabajo de planificación hace 15 días en función de las existencias y hacer pedidos extra" para suplir la falta de dosis.

Ahora, el usuario se encuentra con que "lo mandan a casa" a pesar de tener cita, extremo que, según González, puede provocar desmotivación en el paciente, que después de no recibir la vacuna cuando estaba previsto "puede no acudir la segunda vez que lo citen".

A la denuncia del sindicato se haunido también el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), que lamentó la "falta de previsión" de vacunas en la que ha incurrido Salud. Durante este mes, señaló, "en dos ocasiones se han suspendido más de 400 citas" para la vacunación en el municipio y ahora "se hace oficial que se cancelan indefinidamente las vacunas antigripales, quedándose la ciudadanía sin vacunarse por la falta de previsión de la Junta", en lo que el regidor calificó como una "chapuza sin precedentes".

El problema, esgrime González, es que el Gobierno andaluz "ha hecho campaña de que este año hay que vacunarse más que nunca". Un esfuerzo que el representante de CC OO considera que está "bien", pero que debería haber estado acompañado de una compra superior de vacunas.

La Junta ha adquirido para esta campaña 2,3 millones de dosis, según Salud, un 69% más que en 2019, de las que ya han sido dispensadas casi 1,2 millones, más que en todo el año pasado. Fuentes del Virgen del Rocío han confirmado a este medio la "alta demanda" de vacunación que se está produciendo este año. Un dato que la propia Salcedo también manifestó este miércoles. "Estamos teniendo unas coberturas muy elevadas, y esto es una buena noticia", concluyó.

En otras provincias

Desde CC OO aseguran a este medio que en el distrito sanitario Granada-Metropolitano hubo falta de vacunas el pasado día 20, priorizando por este motivo a los mayores de 65 años y posponiendo la vacunación de convivientes y otros grupos. También la pasada semana faltaron dosis en algunos centros del distrito Jerez, aunque esta semana, señala el sindicato, han vuelto a contar con ellas. También se ha producido "escasez" de dosis en las provincias de Almería y Córdoba.