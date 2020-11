Vecinos de la Plaza Elíptica temen más tráfico por el desvío

Lo que para el alcalde de la capital es la solución para combatir los altos índices de contaminación que desde hace una década registra la Plaza Elíptica, para los vecinos de Usera y Carabanchel no es más que un pequeño parche al problema. Tal y como avanzó ayer 20minutos, el entorno del epicentro de la contaminación madrileña pasará a ser nueva zona de bajas emisiones a mediados de 2021, prohibiendo así el paso de los coches sin etiqueta ambiental.

No obstante, el propio Ayutamiento ha dibujado un trayecto alternativo para que estos vechículos –turismoscon clasificación ambiental A y vehículos de Distribución Urbana de Mercancías – circulen por otras calles que actualmente no tienen mucho tráfico. "Yo no lo entiendo", dice José mientras busca las llaves para entrar en su portal situado en el número 45 de la calle de la Inmaculada Concepción. "Por qué los B y los C, que son la mayoría, siguen circulando y los más contaminantes los desvían aquí? Y, sobre todo, ¿cómo van a circular y maniobrar los camiones por estas calles estrechas?", se pregunta este vecino que próximamente verá pasar cerca de su casa los coches más contaminantes.

Restricción al tráfico en Usera y Carabanchel. Carlos Gámez

Miguel pasea con su madre por un pequeño parque que une los distritos de Usera y Carabanchel. Entre el conocido como Puente de los Capuchinos y la calle Baleares. "Me resulta absurdo, porque es desviar la contaminación de ahí –dice indicando la A-42– a aquí". Este joven coincide con sus vecinos en que crear una zona de bajas emisiones es positivo para la calidad del aire, pero, no a su costa. "Me parece bien que quieran bajar los niveles de polución, es necesario, pero tienen que ser equitativos", dice Javier (39 años).

Vecina: "Dejas de contaminar una zona para contaminar otra. Lo que deberían hacer es una renovación de coches"

Arancha conduce un coche de autoescuela. Es profesora y conoce bien la zona de Mariano Moya. Cree que desviar el tráfico ahí es positivo. "Me parece bien bajar la contaminación en un foco caliente y desviarlo a una zona donde no hay mucho tráfico. Lo que deberían hacer es eliminar el parque móvil antiguo". Pero de ello vive Manuel, que regenta una tienda de recambio de coches: "Cuanto más viejos y más contaminen mejor para mí", bromea. Y ya, con un tono más serio, valora "absolutamente positiva" la medida porque así "los vecinos del sur dejamos de sentirnos discriminados ya que esto existe en el centro".

Vecino: "Al final es mover la contaminación de un lado a otro y encima de una carretera sin casas a calles pequeñas"

Lo dice en alusión a Madrid Central. Ecologistas en Acción, dan una tímida "bienvenida" a esta medida, pero la ven insuficiente, al tiempo que consideran que con ella Martínez-Almeida "reconoce por la puerta de atrás" la iniciativa de Manuela Carmena. Desde Más Madrid valoran la propuesta como "floja" porque "no aborda el problema de forma seria", ya que los vehículos sin etiqueta "representan el 18% de parque existente».