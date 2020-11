Tamara Falcó, el triunfo de una ingenuidad impostada

Tamara Falcó está de plena actualidad desde que la revista ¡Hola! publicara que bebe los vientos por un joven, nueve años menor que ella, con quien vaticinan una ruptura temprana. Lo suyo con Iñigo Onieva es tan incompatible que, insinúan, no llegará a buen puerto a pesar de la insistencia de la nueva marquesa de Griñón.

Acostumbrada a que hagan las cosas a su merced, no parece que el diseñador de coches vaya a cumplir con sus expectativas y ya refieren otras relaciones que empezaron con fuerza y acabaron con escándalo mediático. Pero no le importa. Tamara es famosa desde la cuna. Hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, está acostumbrada a lidiar con la prensa.

Aunque le molestan las etiquetas, se declara fervientemente religiosa, exquisita en gustos y amante de las relaciones largas, aunque pocas veces ha conseguido mantener viva la llama del amor. De su relación con el francés Marco Noyer solo quedan los croissant compartidos en los Campos Elíseos de ese París que acogió, incluso, rumores de boda. Peor acabo su idilio con Enrique Solís, hijo de Curro Romero y Carmen Tello, después de que él dejara claro que no quería tener nada más que un anochecer puntual al abrigo de las estrellas.

En todos sus desengaños, la que siempre ha estado es su madre. Isabel y Tamara se lo cuentan todo. O casi todo. Dicen que solo los temas de sus exclusivas los mantienen en secreto. Prefieren que no haya filtraciones. Tamara, eso sí, es consejera en todos los movimientos de su madre, incluso en los amorosos. A todos los novios de su madre los ha considerado siempre parte de su familia. También a Julio Iglesias, a quien tiene un gran afecto que se hace extensivo a sus hermanos mayores.

Con Enrique conversa más que con Julio José, pero los cuatro tienen una entente cordial que se ha podido inmortalizar en varias ocasiones, casi siempre musicales. No tan buena ni fluida es la comunicación con Esther Doña. La última mujer de su difunto padre no es santo de su devoción. Nunca mejor dicho, pues ni siquiera la fe la ha acercado a un entorno en el que no se siente ni cómoda ni protegida.

En lo profesional, Tamara vive también la que es la mejor etapa de su vida. Aunque estudió "comunication" en una prestigiosa escuela parisina, es consciente de que la carrera de la exclusiva es mucho más rentable y menos sudorosa. Con una personalidad naíf -muy corregida y aumentada por cuestiones de guion-, Tami es una máquina de generar titulares. Una experta en convertir lo baladí en casi una cuestión de Estado. Así al menos lo vive ella cada vez que, musa del photocall, posa para promocionar la firma contratante. Se desenvuelve bien entre patrocinios, pues de casta le viene al galgo.

Sabe que el silencio es el peor aliado para alguien que pretende ganarse la vida al calor del foco, así que busca alternativas. Además de su dilatada vida laboral by ¡Hola!, también lo intenta en televisión, donde, en cualquier caso, tiene más suerte que la que tuvo su hermanastra Chabeli. La culpa de su omnipresencia la tuvo su participación en Masterchef, donde su dudosa candidez la convirtió en algo parecido a la nieta preferida de los espectadores.

A sus cuarenta, sigue conservando el lenguaje del que no ha crecido y la fantasía del que no quiere crecer. Sin duda alguna, es su pasaporte hacia un puesto fijo en la pequeña pantalla, donde, tras ser pupila del cocinero Javier Peña, triunfa ahora en El Hormiguero en el que Pablo Motos convierte en oro todo lo que toca. Tener a una marquesa en nómina no es cualquier cosa.