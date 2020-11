El alcalde espera tener "una agilidad parecida" con Caballerizas por Defensa igual que con el cuartel de Loyola

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha tachado de "escándalo" que en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 uno de los acuerdos pase por que "el Ministerio de Defensa y el Ejército tengan que ceder un espacio en una ciudad con el componente simbólico que hay detrás de esa cesión".

Así, ha expresado que ello tiene que ver con Caballerizas Reales "en el sentido de que es un equipamiento del Ejército" y se quiere tener a disposición de la ciudad, pero "a nadie se le escapa que la carga política y el significado de Loyola con el de Caballerizas no tiene nada que ver", aunque "cuanto menos es sorprendente", ha apostillado.

No obstante, Bellido ha subrayado que "las relaciones con el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Infraestructuras son excepcionales" y en el momento actual están pendientes de iniciar la expropiación, "hacer evidente cuál es el interés público para que el Ministerio desafecte Caballerizas Reales y una vez que estén desafectadas de dominio público, se pueda iniciar el trámite de la expropiación".

Desde el Consistorio se prepara la documentación, "que tiene que ver con el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde ya se establece una ficha de actuación del plan del casco, con usos culturales y ecuestres", algo que "se justifica ante el Ministerio de Defensa para que desafecten", ha afirmado el primer edil, quien ha valorado que "el camino va bien" y espera que llegue "al mismo buen puerto que la cesión de Loyola".

LOS PRESUPUESTOS

En cuanto a los presupuestos locales para 2021, el regidor ha indicado que este martes hubo una nueva junta de gobierno de la FEMP y en las conclusiones se acordó por unanimidad la reclamación al Gobierno, "que no ha querido tramitar en las enmiendas a los PGE que ya proponía la FEMP", de que en este año lleguen a los ayuntamientos 3.000 millones de euros de fondos extraordinarios y el fondo extraordinario para transporte público con 400 millones de euros.

"En Córdoba supondría cifras de entre 25 y 35 millones de euros, con una partida muy importante para Aucorsa", ha dicho Bellido, quien ha defendido que no quiere tener "unos presupuestos falsos" y no va a renunciar a esos ingresos.

Por tanto, "mientras que no se tenga claro el horizonte de ingresos del Ayuntamiento, que supone en torno a un 10 por ciento del presupuesto, no se va a iniciar la tramitación o se va a aguantar lo máximo que se pueda para no renunciar a esos ingresos y no hacer unos presupuestos falsos", ha argumentado.

De este modo, el primer edil ha enfatizado que va a "seguir en esa pelea como están todos los alcaldes de España", a la vez que confía en que "se trabaja para que efectivamente se apruebe de forma inmediata, porque si no, sería todo una pantomima y un teatro", de forma que espera que "sea pronto".

En caso contratario, ha aseverado que "en el mes de diciembre se empezará la tramitación de los presupuestos, pero con la conciencia intranquila de saber que parten de una premisa de ingresos que se pueden ver alterada hasta en un diez por ciento o más de la realidad que se va a tener en 2021".

Por otra parte, ha apuntado que le parece "perfecto" que "Cs quiera hablar con los grupos sobre cuáles son las prioridades en las políticas presupuestarias de las delegaciones en las que ellos tienen propio poder de decisión", algo que ha abordado con la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), todo ello "siempre que no altere los acuerdos de gobierno firmados entre PP y Cs", ha precisado.