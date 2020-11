PSPV i Compromís afirmen que la condemna a la Gürtel per la visita del papa confirma "la corrupció sistémica del PP"

L'Audiència Nacional ha fet pública aquest dimecres una nova condemna per a la trama Gürtel, amb penes de fins a 15 anys de presó a 19 dels 23 acusats per l'adjudicació il·legal al Grup Correa del contracte de subministrament de pantalles, so i megafonia per a la visita del papa Benet XVI a València amb motiu de la V Trobada de la Família, celebrada el 7, 8 i 9 de juliol de l'any 2006.

Els magistrats condemnen a 13 anys i 7 mesos de presó el líder del Grup Correa Francisco Correa; a 15 anys i 5 mesos la seua mà dreta Pablo Crespo; a 6 anys i 9 mesos el seu col·laborador Álvaro Pérez 'el Bigotes' i l'exdirector de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) Pedro García, i a 11 anys i 7 mesos el vicepresident de Teconsa José Luis Martínez Parra.

Després de conéixer la sentència, el secretari d'Organització del PSPV-PSOE, Jose Muñoz, ha assenyalat: "Es confirma el que ja sabíem: la corrupció sistémica del Partit Popular que ha patit aquesta terra" i ha instat a "no oblidar el que ha passat i el que pot tornar a passar en aquesta comunitat si alguna vegada el Partit Popular torna a les institucions".

El dirigent socialista recorda, en un comunicat, que el PSPV-PSOE sempre "ha lluitat contra la corrupció denunciat tots els abusos del Partit Popular tant en les tribunes polítiques com en els jutjats", per la qual cosa ha celebrat que aquesta condemna "reconega el treball que feia el Partit Socialista en l'oposició política".

Així mateix, Muñoz ha criticat que "hi haja gent del PP que està en les institucions i que són fills polítics d'alguns que han sigut condemnats" i ha assegurat que "el Consell de Ximo Puig seguirà treballant amb justícia i honradesa per a eixir d'aquesta pandèmia units i sense deixar ningú arrere".

"BONA NOTÍCIA"

Per la seua banda, la portaveu adjunta de Compromís en Les Corts Aitana Mas ha considerat una "bona notícia" que els culpables "paguen pel que van fer" i que "evidencia tots els anys de corrupció sistemàtica que tenia el PP en els seus governs".

A més, ha destacat que la sentència "incloga que han de retornar els diners que van robar", la qual cosa ha considerat "molt bona notícia", i ha agregat que a Compromís s'"alegren" de la sentència.