Pablo Alborán, sobre la confesión pública de su homosexualidad: "Nunca he mentido, pero sí que evité hablar"

Después de que en junio de este año, Pablo Alborán revelara en Instagram que era homosexual, muchos son los que han teorizado sobre los motivos que lo llevaron a no contarlo antes, aludiendo a una posible presión por parte de la discográfica o una imagen pública a mantener. De él se llegó a decir que incluso había mentido sobre su sexualidad anteriormente, pero el cantante lo ha desmentido completamente.

"No quería perder más el tiempo", confesó el artista en una entrevista con el programa estadounidense Al rojo vivo, de Telemundo. "Nunca he mentido, pero sí que es verdad que evitas el hablar. Y sí que es verdad que hubo un momento en el que dije: 'Oye, ya, este soy yo. A partir de ahora cada paso que vaya a dar lo quiero dar para que la persona que tenga enfrente sepa quién soy'. No es que tuviera una expectativa, no esperaba nada, ni malo ni bueno".

El presentador le preguntó cuál fue el motivo de no hablar sobre su sexualidad antes, a lo que Alborán aseguro que no fue por temor a la discriminación: "No era miedo al rechazo, era miedo a que las cosas cambiaran. Y no ha cambiado nada".

Además, quiso dejar claro que su carrera nunca influyó en esta decisión: "He querido a quien he querido, como he querido. Nunca he tenido ningún problema con eso". "Esto no debería ser noticia", reflexionó, pero que lo sea hace que sea evidente que "hay un problema". Aun así, se siente feliz si su confesión pública ha servido a alguna persona, sobre todo si es joven y le ha ayudado a encontrarse a sí mismo.

"Yo siempre escuchaba, y no creo que tenga que ver con la sexualidad, que la gente pensaba que yo era un chico muy misterioso, muy hermético. Voy a seguir siendo misterioso, hermético, porque ese soy yo también", comentó Pablo Alborán.

En cuanto al tema sentimental, el cantante sostuvo que siempre se guardará sus parejas para su privacidad: "O sea, yo no me voy a esconder de nada, nunca lo he hecho. Otra cosa es que yo venda mi vida. Yo jamás he vendido mi vida y jamás la voy a vender".