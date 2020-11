Gabourey Sidibe ('Precious') anuncia su compromiso con su novio Brandon Frankel: "Mi mejor amigo"

Gabourey Sidibe, actriz conocida por protagonizar Precious (2009) o por su participación en diferentes temporadas de American Horror Story, anunció este martes que se ha comprometido con su novio, Brandon Frankel.

"Es raro que la gente piense que ya estamos casados, pero supongo que nuestros corazones e intenciones hacia el otro son muy evidentes", escribió la intérprete de 37 años en el post de Instagram en el que anunció la noticia.

"Mi mejor amigo me pidió la mano y ahora puedo estar con él para siempre. El hombre más divertido que he conocido. El humano más dulce que existe", continuó. "Brandon Frankel hizo una canción para cuando me pongo el gorro por la noche. En el momento en el que me estreso y me veo abrumada, él se pone manos a la obra con cualquier cosa que pueda hacer por mí".

"Cada momento con él es una alegría. Es el compañero que siempre pensé que era demasiado independiente como para necesitarlo. He aprendido tanto de mí misma a través de él y me siento agradecida y emocionada de aprender más sobre el mundo entero con él a mi lado", añadió. "¡Mi pareja, mi mejor amigo, el padre de mis gatos, mis hombres, mi corazón, mi prometido!".