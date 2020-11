La Reial Senyera de 1928, còpia de l'original de 1545, ix de l'Ajuntament de València per a ser restaurada

La Reial Senyera de 1928, facsímil de l'original de 1545, ha eixit aquest dimecres de l'Ajuntament de València, on es custodia dins de les dependències del Museu Històric Municipal, per a ser restaurada íntegrament pels tècnics de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVACOR) de la Generalitat.

L'inici d'aquest procés de trasllat al citat centre i de les posteriors labors de restauració ha tingut lloc aquesta jornada en un acte celebrat en el Saló de Cristall del consistori, al qual ha sigut portada la bandera des del museu històric, i on s'ha preparat per a ser embalada i transportada. Una vegada estesa sobre una taula de grans dimensions, embolicada en el material adequat i depositada en una caixa de fusta, l'emblema ha quedat disposat per a aquestes operacions.

L'acte ha sigut presidit per l'alcalde de València, Joan Ribó; la regidora de Recursos Culturals i Patrimoni, Glòria Tello, i la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, al costat de membres de l'equip de govern local i dels grups municipals de l'oposició.

Aquesta Reial Senyera és la que presideix des de 1928 la Processó Cívica que cada any ix de l'Ajuntament de València amb motiu del 9 d' Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Una vegada restaurada, tornarà a les dependències municipals la pròxima tardor, perquè el 7 d'octubre puga estar en elles per a la commemoració del 9 d'Octubre, com ha destacat Raquel Tamarit. La secretària autonòmica ha precisat que eixa ha sigut la premissa que han plantejat Ribó i Tello.

A més de donar detalls de la restauració d'aquesta bandera, l'alcalde ha anunciat el projecte que hi ha en marxa per a elaborar una nova rèplica de la Senyera del segle XVI mitjançant nova tecnologia i amb la finalitat d’"acostar-nos el més possible a la Senyera original" i "fer una bandera fàcil de portar i de preservar per al futur".

"Més enllà del que diuen les lleis, la Senyera és un sentiment, la representació del nostre valencianisme. Un sentir íntim i col·lectiu de pertinença i d'identitat que renovem cada any en la festivitat del 9 d'Octubre amb la solemne Processó Cívica d'homenatge a la figura del Rei Jaume I, fundador del Regne de València", ha exposat el primer edil.

Joan Ribó ha recordat que la Senyera que es restaurarà és la rèplica que el seder Eduardo Sanchis Romero va fer de la de 1545 a partir de l'encàrrec fet pel consistori per a tal fi en 1927. Igualment, ha assenyalat que aquesta peça, que va arribar a les dependències municipals en 1928, es troba molt afectada pel pas del temps.

"Les banderes no duren eternament", ha afirmat en aquesta línia l'alcalde. "Estan fetes de teixit, seda i or, en aquest cas. La seua conservació es veu compromesa especialment quan, com succeeix en el cas de la Senyera, ha d'eixir cada any en un acte tan emotiu per al portador o portadora com a estressant per al tèxtil", ha afegit. Ribó ha apuntat que a això se suma la baixada de la Senyera des del balcó principal de l'Ajuntament despenjada amb una corda.

"Esquinços"

"És un acte tan tradicional i estimat per tots els valencians com a danyós per a la bandera i els elements que sobreïxen d'ella" ha considerat, alhora que ha dit que el trànsit des del consistori fins al Parterre en cada Processó Cívica i la tornada, "perjudiquen greument any rere any" a aquest emblema. "El pas del temps es manifesta entre els seus plecs, en els esquinços que presenta, en el desgast de la baina o dels llambrequins de la corona", ha precisat.

El projecte de restauració i de rèplica serà assumit íntegrament per l'Institut Valencià de Restauració i Investigació de Béns Culturals. Glòria Tello ha explicat que aquesta Senyera va nàixer de la mà de l'alcalde de València en 1927, el Marqués de Sotelo, i del president de la Diputació llavors, José María Carrau, després de decidir, a la vista del deteriorat estat de l'exemplar que es conserva de 1545, elaborar una nova deixar guardada la del segle XVI després de ser restaurada, en la vitrina en la qual s'exhibeix en el consistori.

Tello ha detallat que amb eixe encàrrec es van teixir tres banderes: la de l'Ajuntament, una altra per al Col·legi de l'Art Major de la Seda, i una tercera per al doctor Muñoz Carbonero que va acabar servint de sudari a Vicente Blasco Ibáñez.

L'edil ha insistit que la Senyera que es restaurarà va eixir en processó per primera vegada el 9 d'octubre de 1928 i ha destacat que no ha deixat de fer-ho des de llavors. "És la que tenim ací. Han passat més de 90 anys i, lògicament, mostra els símptomes de desgast que en el seu moment va patir la seua antecessora", ha afirmat.

Nova rèplica

L'Ajuntament, com han avançat Ribó i Tello, treballa ja en el projecte d'elaboració d'un nou facsímil, tenint en compte que "l'actual arribarà prompte, si no ha arribat ja, al final de la seua vida útil". "Abans que se'ns desfaça entre els dits, cal preservar-la, conservada en el Museu Històric, com la seua predecessora, per al gaudi de les generacions futures", han asseverat els responsables municipals.

L'any passat, la Regidoria de Patrimoni Històric i Artístic va signar un conveni de col·laboració amb el projecte Silknow de la Universitat de València (finançat per la Unió Europea) amb la finalitat d'estudiar la Senyera de 1545, des del punt de vista de la seua manufactura, elements components i estat de conservació.

Glòria Tello ha assegurat que aquest estudi, quan estiga acabat, oferirà informació important per a plantejar la creació d'una rèplica el més fidel possible a la Senyera original.