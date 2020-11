Cuatro síntomas de que estás cansado por la pandemia del coronavirus: ¿cómo afrontarlo?

La crisis sanitaria del coronavirus supuso un proceso de adaptación ante una situación nueva, llena de incertidumbre y de evolución incierta, lo que ha generado en muchas personas sensaciones o emociones de todo tipo como rabia, tristeza, estrés, ansiedad o impotencia.

Otra de las consecuencias directas, que ha afectado al 60% de la población en Europa, es la denominada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como fatiga pandémica. En este sentido, el impacto del coronavirus ha acabado agotando a una gran parte de los ciudadanos y ciudadanas.

Según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en el mes de julio de 2020, un 51% de las personas sintieron que el confinamiento había impactado mucho sobre su calidad de vida, especialmente sobre su vida socia (68%) y familiar (44%) o en su situación económica (43%).

Desmotivación, cansancio o apatía son algunas de las sensaciones que está experimentado una buena parte de la población, tal y como asegura la OMS en el documento Pandemic fatigue: Reinvigorating the public to prevent COVID-19. No se trata únicamente de un problema que afecte al bienestar psicoemocional, sino que esa fatiga ha llevado a muchas personas a dejar de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para la protección frente a la Covid-19.

¿Cómo identificar la fatiga pandémica?

Se está reduciendo el esfuerzo por parte de un gran porcentaje de personas por mantenerse informados, al igual que las percepciones del riesgo relacionadas con la pandemia. Pero, ¿cuáles son los síntomas para saber si estás sufriendo fatiga pandémica?Según la OCU, estos son los principales signos de alerta:

Menor percepción de riesgo, al normalizar la convivencia con el coronavirus.

Pérdida de sensación de control y autodeterminación.

Aislamiento y desesperanza.

Desmotivación, cansancio o frustación general.

Esta sensación tiene consecuencias perjudiciales, ya que puede hacer que las personas no tengan tan en cuenta las recomendaciones sanitarias como el lavado de manos, el uso de mascarilla, el respeto de la distancia física de seguridad o la limitación de personas en encuentros sociales.

Pero, ¿por qué se produce? La fatiga pandémica llega por "el impacto que están causando en nosotros todos estos meses de confinamiento y medidas restrictivas", y es "una tuerca que se aprieta cada vez más" y "deriva en una sensación de apatía, desmotivación, agotamiento mental y tristeza", indica el especialista en salud mental y educación, el psicólogo Enric Valls. Además, este cansancio aparece tras meses de acumulación de estrés que, en muchos casos, es incapaz de gestionarse.

¿Cómo podemos superarla?

Resulta imprescindible seguir una serie de consejos si existe alguno de estos síntomas como, por ejemplo, centrarse en aquello que sí se puede controlar, ya que la evolución epidemiológica está fuera del alcance. Este proceso de adaptación conlleva un periodo de flexibilización para que los cambios no produzcan frustración.

Respecto a la rutina diaria, cuidar el organismo con una alimentación saludable, evitando el alcohol o el tabaco, y manteniendo una correcta higiene del sueño es fundamental.

Los expertos en psicología recomiendan evitar la saturación informativa para no generar una mayor preocupación. Está bien mantenerse informado, pero demasiadas noticias pueden propiciar la aparición de emociones negativas.

Esta situación no implica que dejes de tener una vida activa, respetando las medidas de protección, ni de limitar el contacto con familiares o amigos, a la vez que se crean nuevos hábitos o se practican nuevos hobbies. Por otra parte, hay que tratar de reducir el estrés con ejercicios que resulten beneficiosos como el yoga, los paseos, las excursiones por la naturaleza o la lectura.