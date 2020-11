Bonig confirma que optarà a la reelecció com a presidenta del PPCV i anima a presentar-se a les primàries a qui vullga

Bonig, en una entrevista a la cadena SER arreplegada per Europa Press, preguntada per si es veu dins d'un any una altra vegada com a presidenta del PPCV, ha replicat amb un rotund: "Sí".

No obstant açò, ha animat a qui vullga presentar-se també a fer-ho perquè de fet ha recordat que va ser ella juntament amb l'expresidenta del PP de Madrid Cristina Cifuentes, les qui "van lluitar" per implantar les primàries en el partit. "Un dirigent del PP -ha recordat- em deia: em sorprèn que vos feren cas".

Per açò, ha assenyalat que es presentarà però ha afegit que qui vullga concórrer que es presente perquè "aquest és un país i partit lliure" i, ha assegurat que si una altra persona es presenta i guanya el congrés, es posarà "a la seua disposició".

RELACIÓ "FANTÀSTICA" AMB MAZÓN

D'altra banda, ha afirmat portar-se "fantàsticament bé" amb el president del PP provincial i de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón.La síndica 'popular' ha recalcat que té "molt bona relació" amb els tres presidents provincials i en concret ha explicat que la seua relació amb Mazón es basa en "la lleialtat mútua" i a dir-se "les coses de veres en una taula, encara que tinguem punts de vista diferents".

"Qualsevol decisió important me la consulta com jo també li consulte a ell, les dones del PP ens portem moltíssim millor amb els homes", ha assenyalat en al·lusió a les discrepàncies entre el president Ximo Puig i la vicepresidenta Mónica Oltra.