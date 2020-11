CORR Tudanca ve en la tramitación o no del decreto sobre sanidad "la prueba de fuego" de la voluntad de la Junta

"Es la verdadera prueba de fuego para saber si van a rectificar o no, si quieren reemprender el camino del diálogo y del acuerdo o siguen por el camino de la imposición y del ataque a los profesionales que han salido a la calle para decir alto y claro que este no es el camino", ha manifestado en concreto Tudanca que se dirigirá este mismo miércoles a Fernández Mañueco para saber si se va a reunir con los representantes de la Mesa Sectorial tras haber provocado un "conflicto sin precedentes" en la sanidad pública de Castilla y León.

En este sentido, ha realizado un llamamiento a la cordura y se ha comprometido a hacer "todo" lo que esté en su mano para que se reconduzca la situación, para que se recupere la confianza y para que se establezca un refuerzo de la sanidad bajo tres premisas básicas, consenso, voluntariedad e incentivos, pero sin imposición ni recortes.

"Los profesionales no pueden asumir, no pueden aceptar, que se les impongan decisiones y que se les recorten sus derechos, no es el momento", ha advertido el portavoz del Grupo Socialista que se ha reafirmado en su crítica a la Junta a la que ha acusado de usar la pandemia del coronavirus para imponer su modelo de "recortes y privatizaciones", junto a un "castigo" al medio rural y al "fin de la atención presencial".

"No estamos dispuestos a asumirlo y vamos a dar nuestra batalla", ha sentenciado Tudanca tras reunirse este miércoles en las Cortes con representantes en la Mesa Sectorial de Sanidad para analizar las repercusiones del decreto firmado "con nocturnidad y alevosía" y que altera las condiciones laborales sin negociación "y en mitad de la peor emergencia sanitaria de la historia".

Luis Tudanca ha aprovechado esta reunión para reconocer el "enorme trabajo, esfuerzo y sacrificio" que han realizado los profesionales sanitarios desde el inicio de la pandemia y sin que nadie se lo pidiera ni impusiera nada. "Han dado lo mejor de sí mismos, se han jugado su vida, su salud para protegernos a nosotros", ha reivindicado el dirigente socialista que se ha hecho eco de "muchas dificultades" y de los "medios precarios" a los que han tenido que hacer frente.