El DOGV publica una circular per a "donar resposta als dubtes interpretatius" del decret de tempteig i retracte

En el document, firmat per la directora general, Elena Azcárraga, s'interpreten aquells supòsits de transmissions d'edificis i vivendes en què no és necessària la notificació prèvia de la persona transmissora ni posterior de la persona adquirent, ni la comunicació per part de les notaries i els notaris ni de les registradores i els registradors de la propietat a la direcció general.

Igualment, es delimita l'àmbit d'aplicació temporal, tot açò "a l'efecte de donar suport a a les funcionàries i funcionaris públics en el desenvolupament de la seua funció de col·laboració amb l'Administració autonòmica".

Fonts de la vicepresidència segona i Conselleria de Vivenda han explicat a Europa Press que aquesta circular és la materialització d'un acord aconseguit amb el Col·legi de Registradors i el Col·legi Notarial a principis de mes.

L'11 de novembre, el vicepresident, Rubén Martínez Dalmau, es va reunir amb els presidents de les dos entitats i van arribar a un consens per a publicar un document que "servirà de guia per a delimitar el seu àmbit d'aplicació material i temporal".

EL PP TITLA EL DECRET DE "GRAN NYAP"

No obstant açò, el PP ha considerat que aquesta circular suposa una "rectificació", i ha considerat que "demostra que la llei de tempteig i retracte és un gran nyap com advertírem". El portaveu de Vivenda del grup, Alfredo Castelló, ha considerat que en publicar-se aquest document, Dalmau "ha donat la raó al grup popular respecte al decret de tempteig i retracte: era un gran nyap".

"Introduir ara 33 modificacions al decret que va convalidar Les Corts, amb el nostre vot en contra, evidencien que teníem raó, que era un text infumable i d'un nivell jurídic ínfim".