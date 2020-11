La historia de la familia Aragonez: quince contagiados por una reunión en casa haciendo "una excepción"

La familia Aragonez, residentes en Texas (Estados Unidos), tomó todas las precauciones y medidas decretadas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio y propagación del coronavirus. Tras ocho meses de normas estrictas, decidieron hacer una excepción y reunirse para un cumpleaños: quince familiares se contagiaron.

"Nos hemos reunido porque estábamos cansados, queremos volver a la vida normal", comentó un miembro de la familia a TODAY. La madre de los Aragonez pasó siete días en el hospital, estancia de la que afortunadamente se recuperó: "He tenido la suerte de no ver morir a quince de mis familiares. Otras personas en el país no han tenido tanta suerte".

Toda la familia llevaba ocho meses cumpliendo las normas a rajatabla: no salían a restaurantes, usaban siempre mascarilla e incluso evitaban ir a misa. Por haber sido tan cautelosos, no les pareció una amenaza para su salud reunirse para el cumpleaños cuando uno de los primos lo propuso por el chat de la familia, informa NBC.

Enriqueta Aragonez fue a la fiesta, pero su marido y una de sus hijas decidieron quedarse en casa. Tras el evento, la mujer comunicó a su familia que no se encontraba bien, y unos días más tarde el resto de miembros que asistieron al cumpleaños reportaron molestias físicas también. Decidieron someterse al test de coronavirus, que salió positivo para los 12 invitados a la fiesta y otros tres familiares que se habían quedado en casa pero habían sido infectados por los asistentes.

Enriqueta tuvo neumonía en ambos pulmones y pasó unos días complicados en el hospital. El resto de la familia se está recuperando exitosamente, aunque se arrepienten de haber organizado el evento. Es por ello que inició la grabación de un vídeo colaborativo con toda la familia para alertar a la población de los riesgos de hacer este tipo de excepciones de las reglas.