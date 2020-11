F1.- Un alt càrrec de la Generalitat afirma desconéixer els detalls de l'aval de la F1

Andreu Ferrer ha acudit a declarar aquest dijous, en qualitat de testimoni, davant el Jutjat d'Instrucció número 2 de València que investiga l'expresident de la Generalitat Francisco Camps per la compra de l'empresa privada Valmor -organitzadora dels premis de la Fórmula 1 a València- per part del Consell.

Inicialment estaven citats dos alts càrrecs de la Generalitat per a declarar en aquest procediment, però un d'ells, María José Rodríguez, no ha pogut acudir i s'ha suspès 'sine die'.

Ferrer, secretari autonòmic de Presidència, que sí ha acudit als jutjats, ha manifestat que desconeixia qualsevol aspecte de l'aval de la Fórmula 1 i ha indicat que no podia aportar cap dada perquè no va estar present ni en les decisions ni en els fets en si. Sobre el contracte de l'aval de 2011 que qüestiona l'Advocacia i pel qual demana el processament de Camps, ha informat que no s'ha resolt encara, segons ha pogut saber Europa Press.

Va ser la defensa de Camps la que va requerir aquestes testificals per a preguntar-los sobre els motius pels quals volen que seguisca tramitant-se la causa i el jutge les va acordar. Davant d'aquesta decisió, l'Advocacia de la Generalitat va presentar un recurs davant l'Audiència en al·legar nul·la intervenció dels testimonis en els fets.

El tribunal valencià va rebutjar aquests arguments i els va citar a declarar aquest dimecres en entendre que els alts càrrecs podien aportar llum sobre aspectes sobre els quals podien ser preguntats.

Es tracta de la causa principal del procediment que el passat any va quedar reduïda, tal com va acordar l'Audiència Provincial, a l'assumpció per la Generalitat de la condició d'avalista de Valmor al juliol del 2011. Inicialment estaven investigats Camps, l'exconsellera de Turisme i Esport, Lola Johnson, i el pilot Jorge Martínez 'Aspar'.

En concret, l'Audiència, després d'estimar parcialment un recurs de l'Advocacia de la Generalitat, va ordenar al 2019 que s'investigara la indicació o orde de firma de l'aval de Valmor. Així que el jutjat va reobrir les actuacions.

Recentment Fiscalia ha demanat l'arxivament de les actuacions -és la segona vegada que ho fa- en no veure delicte. D'acordar-se pel jutge, únicament quedaria activa una peça del procediment, la relativa a les contractacions del circuit, ja que s'ha arxivat també l'oberta per la compra de l'empresa Valmor per un euro per part de l'entitat pública Circuit del Motor, dependent de la Generalitat Valenciana.