PP: "Los diputados murcianos deben estar a la altura y demostrar su compromiso con el Mar Menor"

Bernabé se ha mostrado convencido de que "si el Gobierno de Sánchez hubiera tenido la mínima intención de recuperar el Mar Menor, habrían incluido una partida en los presupuestos, pero no hay ni una sola mención en los miles y miles de folios", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

En pocos meses, tal y como ha recalcado el senador, el Gobierno del PSOE-Podemos ha dado la "puntilla al Mar Menor al decir que no colaboración a la firma de un protocolo común trabajar de forma continua en la restauración del ecosistema marino; no al Alto Comisionado que se encargue de coordinar los trabajos entre las distintas administraciones y no a la realización de los dragados que pedían insistentemente los municipios ribereños".

"El PP ha presentado 7 enmiendas volcadas en el Mar Menor que se cuantifican en 71 millones de euros, frente al PSOE, Podemos y Vox que no han presentado enmiendas al Mar Menor, y ni han mostrado la más mínima voluntad de apostar por la recuperación", ha subrayado el senador.

ENMIENDAS 71 MILLONES

Así, ha detallado las enmiendas del PP: 24 millones para la ciudad del Aire, 20 millones de euros para la ejecución de las obras del Colector Norte; 20 millones para la ordenación hidrológica forestal de las vertientes (filtros verdes); 2 millones de euros para protección y restauración del borde literal con el fin de dragar las playas o regeneración de playas; 1 millón de euros para el mantenimiento del bombeo de la rambla del Albujón; 1 millón para proyectos relativos a la ejecución del Plan Vertido Cero; 3 millones de euros para la puesta en marcha del Observatorio Oceanográfico del Mar Menor ubicado en San Pedro; y 200.000 euros de mejora para el Centro de Alto Rendimiento Deportivo "Infanta Cristina" en Los Narejos.

Por su parte, el presidente del PP en San Javier, Jose Miguel Luengo, ha lamentado "el espectáculo" que se vivió ayer en el Congreso con el veto del Gobierno del PSOE a la propuesta del PP para bonificación fiscal para invertir en la recuperación del Mar Menor, a pesar de que "ya sabíamos que no la iban a apoyar, tras el adelantó la ministra Ribera al llamar "defraudadores" a todos aquellos que pudieran invertir en el Mar Menor".

Luengo ha subrayado que el hecho de "tumbar esta propuesta es otro desprecio hacia el Mar Menor", ya que, "pesar de la propaganda que el Gobierno de Sánchez, su compromiso no se no se ha materializado en los Presupuestos Generales del Estado". En este sentido, ha dicho que "la implicación del Gobierno de España en el Mar Menor es proporcional a lo que ha presupuestado; cero euros porque han tenido la oportunidad de apostar por el Mar Menor y no lo han hecho".

Luengo ha recordado que el Plan Vertido Cero tiene el respaldo de la sociedad, los ayuntamientos, la Comunidad Autónoma y el propio Estado, pero "se ha visto ninguneado por el Gobierno que solo ha utilizado el Mar Menor para hacer propaganda".

El también alcalde de San Javier, ha subrayado que ante la "criminalización del sector de agricultura por parte de algunos", él se ha mostrado muy orgulloso de los agricultores de la zona porque "la gran mayoría de ellos lo está haciendo muy bien" y los ha animado a seguir en esa dirección.

Además, ha lamentado que el Gobierno de Sánchez se haya olvidado de la Ciudad del Aire porque "realizar esas obras son de justicia para las 500 personas que viven allí y se debe devolver el esplendor y las condiciones de seguridad a la zona".

Por su parte, la presienta del PP en San Pedro ha matizado que "mientras otros nos olvidan y deciden no apostar por el Mar Menor, el PP decide presentar enmiendas objetivas y realistas a los PGE".

Martínez ha dicho que es una absoluta vergüenza que vetaran la propuesta del PP para impulsar la bonificación el 35 por ciento, ya que "aún quedan colectivos, personas físicas y empresas dispuestas a hacer inversiones en el Mar Menor" y, en palabras de la alcaldesa de San Pedro, y la bonificación habría sido un revulsivo para conseguir que más empresas, colectivos y entidades se animaran a participar en la regeneración del ecosistema.

Además, Martínez ha lamentado que el Gobierno de Sánchez no haya recogido actuaciones de alta prioridad que se incluyen en el plan de Protección del Litoral como la regeneración de las playas de la Llana o Villananitos.