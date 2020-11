Mercadona invertirà més de 140 milions d'euros en els pròxims cinc anys per a reduir el plàstic

La cadena va començar a treballar en aquest pla l'any 2019 "implicant tots els treballadors de l'empresa en el repte de seguir cuidant el Planeta, fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge", recalca la cadena valenciana en un comunicat.

L'Estratègia 6.25, que té el triple objectiu per al 2025 de reduir un 25 per cent el plàstic, fer tots els envasos reciclables i reciclar tots els residus plàstics, s'està duent a terme a través de sis accions que impliquen canvis en diferents processos de la companyia, des de la definició dels envasos del futur, a la coordinació amb els proveïdors, l'adaptació de les botigues, la gestió de residus, la logística, etc.

L'empresa compta amb un equip de treball que coordina totes les àrees d'actuació de l'Estratègia 6.25 i està format per treballadors i treballadores dels diferents departaments de la companyia, com Botigues i Prescripció Peribles, Obres i Expansió, Prescripció Secs i Informàtica, Logística, Financer i Relacions Externes.

En els últims dos mesos, Mercadona ha adaptat 72 botigues de la cadena per a transformar-les en Botigues 6.25, en les quals ja poden observar-se avanços de l'estratègia i que el seu objectiu és escoltar l'opinió de clients i treballadors respecte a totes les accions que l'empresa està desenvolupant en el context de l'Estratègia 6.25.