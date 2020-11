Consultorio de Psicología: "Estoy en una etapa difícil, necesito mimos, pero ella ni me da besos ni tiene un gesto bonito"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Grito a mis hijos

PREGUNTA Sufro ansiedad, tengo 45 años y soy madre de dos hijos de 7 y 9 años. Todos mis problemas los descargo en ellos y lo acaban pagando. Les grito sin motivo y luego les pido perdón, pero yo mismo veo que no basta.

Lloro mucho y sufro. A mi marido también le castigo con mi actitud, él es muy bueno y comprensivo, pero yo no mejoro. No sé qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No puede seguir como hasta ahora, acumulando cada vez más ansiedad, sufriendo inútilmente e influyendo negativamente en el ambiente familiar. La ansiedad es una respuesta fisiológica de nuestro organismo, ante un estímulo (que puede ser externo o interno), real o imaginario, pero al que consideramos potencialmente amenazante.

En consecuencia, la ansiedad es una “señal de alarma” que nos manda nuestro organismo para que reaccionemos.

No es un tema de voluntad, seguro que a usted le encantaría no tener ansiedad y no pasarlo tan mal.

La buena noticia es que las técnicas psicológicas actuales para controlar la ansiedad son muy eficaces. Pero igual que iría al traumatólogo si tiene una fractura ósea, conviene que vaya al especialista para tratar su ansiedad. Las principales técnicas fisiológicas son relajación y respiración diafragmática, y a nivel cognitivo: Parada de Pensamiento, Confrontación de Pensamientos, Autoinstrucciones.

Trabajo sí y luego no

PREGUNTA A principios de noviembre hice una entrevista de trabajo y a los dos días me dijeron que entraba en la empresa para comenzar el 1 de diciembre.

Pero me llamaron hace tres días para indicarme que van a amortizar ese puesto y que no lo van a ocupar con nadie. Estoy destrozada porque me había hecho muchas ilusiones y se me ha chafado todo. No logro dormir y estoy muy triste.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La decepción ha sido enorme; especialmente si consideramos que había pasado el proceso de selección y ya le habían dado una fecha exacta de incorporación.

Pero en estos momentos, tan difíciles, es cuando más necesita sacar lo mejor que lleva dentro.

Evidentemente, el hecho de que ese trabajo no salga adelante no significa que no haya otras oportunidades y otras opciones para usted. Pero es cierto que, si queremos conseguir un empleo, conviene que nos vean en nuestra mejor versión, para que sientan los posibles empleadores que seremos una gran elección.

Es el momento de pasar a la acción, no de quedarse en la queja y el lamento. Redoble sus esfuerzos para conseguir nuevas entrevistas, para encontrar nuevas opciones.

Es posible que la decepción le produzca agotamiento físico; pero no se equivoque, la mejor forma de superar su agotamiento actual es centrándose en su recuperación emocional. Muchos ánimos y no deje que la desilusión pueda con usted.

Me pongo celoso

PREGUNTA Llevo con mi pareja 3 años y estoy pasando por una etapa difícil por unos motivos personales, estoy triste, necesito algunos mimos, pero ella no me da ni mimos, ni besos, ni tiene un gesto bonito.

Siempre estoy pendiente de ella, cuando estamos juntos siempre saco los temas de conversación, cuando estamos juntos ella solo está con el móvil y yo tengo que pedirle por mensajes algún beso o algo parecido pero ni caso, solo está pendiente de su grupo de amigas, de compañeras, etc .. y me pongo celoso porque ella habla con sus amigas, sus compañeras/os, y cuando estamos juntos ni besos, ni caricias, ni mimos, nuestras relaciones personales íntimas han bajado muchísimo.

No sé qué le puede estar pasando o si es culpa mía, por mis celos, pero me siento triste en la relación y veo que ella solo está pendiente de sus amigas, no tenemos tiempo para vernos porque ella siempre pone una excusa, y cuando necesito hablar con ella siempre tiene cosas que hacer o hablar con sus amigas.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La información que facilita indica claramente un problema de comunicación entre ustedes; problema que, de no resolverse y afrontarse adecuadamente, cada vez creará más distanciamiento entre los dos.

Dice que quizás son problemas de celos, recuerde que los celos son una de las causas que más distancian a las parejas. Los celos indican inseguridad y, a veces, un deseo de posesión poco saludable.

Quizás hayan hablado ya muchas veces de sus celos y a su pareja no le apetezca seguir con esa conversación, y se refugia en sus amigas y compañeros de trabajo, con los que no tiene esos conflictos.

Haga una reflexión profunda, escríbale una carta muy trabajada a su pareja, donde le comunique qué piensa usted que les está pasando, en qué cree que usted está fallando, qué está dispuesto a hacer para salvar la relación. En la misma carta, comprométase a tratar en profundidad el tema de sus celos, si es esa la principal causa de distanciamiento entre ustedes.

En la fase en que se encuentran, probablemente les vendría muy bien asesoramiento profesional. Situaciones como la que describe las vemos constantemente en las consultas de psicología, y cuando están enquistadas, como ahora parece estar su relación, lo mejor es que un profesional externo pueda ayudarles a superar sus diferencias y a encontrar esa comunicación que facilite su convivencia.

Quizás les puede ayudar la lectura de libros como 'Amar sin sufrir, ahí detallo cómo actuar en situaciones de crisis como la que atraviesan ustedes.

En definitiva, no piense tanto en lo que debiera hacer su pareja y céntrese en todo lo que usted puede hacer y ofrecer.