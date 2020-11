Pleno.- Ranera (PSOE) rechaza el discurso de Azcón, "sin ambición, ideas ni proyectos"

El discurso ha sido "decepcionante, sin ilusión, sin modelo de ciudad, muy preocupante cuando más nos necesitan los ciudadanos". El alcalde ha actuado como "prestamista de los trabajadores", ha dicho en rueda de prensa.

A su juicio, Azcón ha iniciado su discurso "al estilo Pablo Casado, con ruido y confrontación, en una actitud bipolar dondo todo lo que hace el Gobierno de España está fatal y todo lo que hacemos aquí es de récord", tras lo que ha apuntado que el Gobierno de España ha puesto en marcha los ERTE y ha apoyado a los autónomos.

Cuando Azcón ha planteado actuaciones como intervenir en alcorques, alcantarillas y "miles de kilómetros de asfalto", al PSOE le ha parecido que era "un informe perfecto de un técnico, de un jefe de servicio".

Ha preguntado si Azcón no se da cuenta de que la UE va a distribuir 70.000 millones y que "desde marzo hay empresas y administraciones que ya están trabajando en hacer una buena mochila con proyectos ambiciosos", echándole en cara que "no se ha sentado a hablar de proyectos" con el Gobierno de Aragón, subrayando que Europa distribuye recursos "en tanto en cuanto hay proyectos ambiciosos", pero el alcalde es "incapaz de poner en marcha un modelo de ciudad", por lo que los socialistas no entienden "para qué lleva 16 años en la oposición queriendo ser alcalde".

HERENCIA

Lola Ranera se ha preguntado "cuál va a ser su legado" porque "queda poco tiempo", señalando que Jorge Azcón pasará a la Historia por sus actuaciones urbanísticas en Sixto Celorrio o la Avenida de Cataluña.

A su juicio, Azcón quería ser alcalde para poner "el cartel de 'se vende" para poner el suelo público "a disposición de la iniciativa privada", y ha avisado de que "va a vender el mejor patrimonio de la ciudad", pero "no para beneficio de la ciudad, el problema es que lo vende para unos pocos".

Además, "en materia de movilidad ha bajado los brazos", ha lamentado la edil socialista, criticando que no ha emprendido ni la reordenación del servicio de autobús.

Lola Ranera ha opuesto el "asistencialismo" del Gobierno de Azcón en materia de acción social con la gestión del Gobierno de Aragón, indicando que "lo que han hecho es fortalecer los derechos de los ciudadanos, el servicio público, y el Ayuntamiento externalizar el servicio". Ha asegurado que "lo que se ha hecho es cerrar los servicios sociales y lo que no, se ha externalizado".

VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otra parte, ha recalcado que este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordando que "han muerto en España 41 mujeres".

"Estamos hablando de mujeres que siguen muriendo en manos de sus maltratadores y este Ayuntamiento, por primera vez, no hemos firmado una declaración institucional", criticando que Vox no se haya incorporado a la concentración a las puertas de la Casa Consistorial.

Ha dejado claro que la violencia contra la mujer "no es doméstica, es de género" y ha considerado "grave" que el alcalde "se eche en brazos de Vox y no estemos denunciando la violencia de género".