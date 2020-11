Debate.- ZeC tilda de "gris y anodino" el discurso de Azcón y propondrá una renta básica municipal

A su parecer, los ciudadanos esperaban otro discurso "ilusionarte con estímulos y esperanzas que no se han visto". Le ha afeado al alcalde que se haya extendido en las ayudas sociales cuando la realidad es "lo contrario" porque no ha parado desahucios, ni condonado el pago de los alquileres sociales "incluso hay una subida encubierta porque se quiere incluir los gastos de comunidad en las viviendas municipales".

En rueda de prensa, Santisteve ha asegurado que hay 3 millones de euros "sin gastar" en ayudas de alquiler o pago de suministros para familias vulnerables.

"Esto no va de caridad, sino de justicia social y cumplimiento de los derechos sociales", ha enfatizado para explicar que entre las propuestas de resolución que presentará ZeC figura el habilitar una renta social municipal para que, independientemente del Ingreso Mínimo Vital (IMV), permita a las familias que no tengan que demandar permanentemente asistencia. Al respecto, ha dicho que hay un 20 por ciento de familias que piden más de 4 ayudas al año y "esto se arregla con un renta básica social y el ahorro de trámites burocráticos".

Sobre el listado de obras ejecutadas que el alcalde ha enumerado, Santisteve ha calculado que un 80 por ciento es legado del anterior gobierno -ZeC- que se dejo pendiente de ejecutar o "para echar la firma", como la rehabilitación de las viviendas de la Imprenta Blasco, el parque de bomberos de Casetas de Bomberos o la prolongación de la avenida de Tenor Fleta.

"HIPOTECA DE VOX"

"Esto pone de relieve una carencia absoluta de modelo de ciudad o que tiene un modelo de negocio porque en 2019 y 2020 ha sido todo recortes y un urbanismo a la carta" ha criticado Santisteve en referencia a Torre 'Outlet', o el hospital privado. "Supone la vuelta la ladrillo y la especulación de hace 15 o 20 años".

Le ha afeado al alcalde que no haya dicho que la ciudad "tiene 40 millones de euros de remanentes de tesorería para fines sociales y ayudas directas para el comercio y la hostelería". A su parecer, no los ha mencionado porque esos millones se los dará a las grandes contratas que no tienen tanto problema de liquidez.

Tras señalar que el Ayuntamiento tiene que dinamizar la economía local ha defendido establecer prioridades y desde ZeC propondrán un plan de inversión en vivienda pública porque es "clave".

La propuesta de ZeC pasa por volver a captar vivienda vacía y aumentar la rehabilitación del parque público con criterios de ecoeficiencia e incrementar la vivienda nueva pública para regular el mercado.

Sobre los consensos a los que ha apelado el alcalde, Santisteve ha dicho que este Gobierno "se los cargado todos" por la "hipoteca de Vox" al necesitar su apoyo para que los proyectos salgan adelante y ha sentenciado: "mientras Vox sea socio no será posible".

Ha concluido al reiterar que el Gobierno PP-Ciudadanos aparte de pandemia, ha traído una ciudad "triste, anodina y sin modelo más allá de gobernar para los que le han aupado que son los intereses privados y el hacer negocio".