Ribó insiste en pedir al Valencia "señales claras" de que acabará el nuevo Mestalla y rechaza alargar la ATE

"Es muy importante dejar claro en este momento que lo que tiene que hacer el Valencia CF es dar señales claras de que va a comenzar las obras del nuevo Mestalla" para acabar la edificación este nuevo estadio, cuyos trabajos están paralizados desde hace años, "y señales claras de que va a empezar el tema del polideportivo de Benicalap", un proyecto recogido también en esta actuación, ha planteado Ribó.

El primer edil se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar del proceso de restauración de la Senyera de 1928, preguntado por si el Ayuntamiento ha enviado un ultimátum al club deportivo y por qué sucederá si las obras pendientes no concluyen en el tiempo previsto.

Joan Ribó ha recordado que el pasado lunes ya habló de este asunto y ha destacado que dijo que el consistorio "estaba pasando a una fase de indignación" al ver que la conclusión del nuevo campo de fútbol no avanzaba.

Asimismo, ha apuntado que la vicealcaldesa de la ciudad y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha dejado esta semana también "muy claro" que los responsables municipales no son "partidarios de prolongar la ATE de Mestalla" aunque no esto no es "competencia directa" suya sino de la Generalitat.

Respecto a si ha habido ultimátum, el alcalde ha añadido que, "de momento", desde el consistorio se está diciendo al Valencia CF "lo que tiene que hacer" y ha advertido de que si no lo hace, la administración local tendrá "que avanzar en otras posiciones".

"De momento, le estamos diciendo al Valencia CF que no podemos prorrogar la ATE", ha insistido Ribó, que ha aseverado que esto es algo "importante desde el punto de vista urbanístico" y ha repetido que "se tiene que avanzar" en la conclusión del nuevo Mestalla.

El alcalde ha asegurado que "a partir de ahí", el Ayuntamiento está "dejando muy clara" su posición sobre este tema. Ha añadido que el consistorio tiene en cuenta que "el Valencia CF es una entidad a la que miles y miles de valencianos están vinculados afectivamente", por lo que ha optado por "ir paso a paso, con mucho cuidado pero con mucha firmeza".

"EN NINGÚN MOMENTO"

"No quiero que la dirección del Valencia CF en ningún momento piense que puede prorrogar el tiempo indefinidamente. Cada vez le estamos diciendo mucho más clarito lo que tiene que hacer", ha subrayado el primer edil.

A este respecto, Ribó ha agregado: "Estamos ya diciéndole lo que tiene que hacer. Le estamos diciendo que lo que no vamos a hacer es lo que nos pidió: prorrogar de la ATE. No se va a prorrogar la ATE. Eso tiene fuertes consecuencias a nivel inmobiliario". "El Valencia CF no es cualquier cosa para esta ciudad. Queremos ir paso a paso pero cada vez pisando con más fuerza y contundencia" para que cumpla sus compromisos, ha expuesto.