Ribó diu davant les diferències entre Puig i Oltra que "la millor vacuna" és "codecidir" i "corresponsabilitzar-se"

En aquesta línia, Ribó ha apuntat que en "equips de coalició" com el Consell, el Govern central -PSPV, Unides Podem- o l'executiu municipal que presideixen -Compromís i PSPV- és "molt important" que les decisions es prenguen "de forma conjunta" i "no unilateral" i ha precisat que ha de ser així en el debat dels fons europeus.

El primer edil s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a informar del procés de restauració de la Senyera del 1928, preguntat per les discrepàncies durant les últimes setmanes entre el PSPV i la vicepresidenta del Consell i líder de Compromís, Mónica Oltra, i pel tuit d'aquesta última sobre la presentació del document de treball de l'Estratègia Valenciana de Recuperació.

"Crec que en aquest tema hem de fer una reflexió", ha manifestat el responsable municipal. Després d'açò ha al·ludit a la "rectificació" feta aquest dimarts en el Govern central "respecte a la no inclusió d'una sèrie de ministres i d'un vicepresident" -Pablo Iglesias- en la comissió interministerial que se n'anava a crear per a gestionar els fons europeus.

L'alcalde de València, que ha considerat que eixa "rectificació" és una cosa "significativa", ha asseverat que "el tema dels projectes que se'n van a presentar Europa és molt important" i "fonamental".

"MÉS FÀCIL"

Per açò, ha afirmat que en eixe assumpte és també "important que en equips de coalició com el Govern de l'Estat, el de la Generalitat i el de l'Ajuntament -valencià- les decisions" es prenguen "de forma conjunta i no unilateral".

"Crec que aquesta és la millor vacuna per a evitar tensions", ha plantejat Joan Ribó. "Codecidir i després serà més fàcil corresponsabilitzar-se. Si no codecidim, és més difícil corresponsabilitzar-se", ha insistit.