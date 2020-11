Coronavirus.- Oltra advoca perquè les restriccions de Nadal no siguen uniformes "però sí coherents"

Així ho ha afirmat als periodistes després del minut de silenci pel 25N, preguntada per la proposta de Madrid d'ampliar les reunions familiars a deu persones.

Oltra, també líder de Compromís i consellera de Polítiques Inclusives, veu "desitjable" que totes les restriccions siguen consensuades en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per les 17 comunitats. "Però això no significa que totes les mesures hagen de ser uniformes en tot el territori nacional", ha remarcat, "no és sinònim".

Açò sí, ha posat l'accent que les mesures han de ser "coherents" en funció de la situació epidemiològica de cada zona, la saturació dels servicis sanitaris o si hi ha grans conurbacions urbanes o municipis dispersos. "Ni tan sols", al seu juí, han de ser protocols uniformes en tota una mateixa autonomia.