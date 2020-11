El Consell recorda les 136 dones assassinades per violència masclista, una xifra "insuportable i dolorosa"

Així ho ha afirmat la vicepresidenta i portaveu de l'executiu valencià, Mónica Oltra, que ha pronunciat un discurs en l'acte enfront del Palau de la Generalitat que ha comptat amb la presència de bona part del Consell. "Com tantes coses enguany, no és un 25 de novembre normal, però tampoc és normal haver de dedicar un dia a demanar l'eradicació de la violència contra les dones", ha manifestat.

Oltra ha defès que a les dones "les agredeixen pel fet de ser-ho". "Açò no és un flagell, no és una plaga, no cau del cel, és un conflicte social que té nom, es diu patriarcat i masclisme, l'expressió màxima del qual és la violència contra les dones", ha agregat.

Així, ha argumentat que és "el resultat de les relacions basades en la dominació dels homes a les dones", i ha remarcat que existeix violència "de múltiples maneres", com l'"assetjament constant, laboral, familiar, en les relacions escolars, digitals, de parella, i en les activitats quotidianes", però que "arriba a les quotes més altes de vergonya quan una dona és assassinada".

Així, ha recordat les 136 dones assassinades a la Comunitat Valenciana i les 1.072 en el conjunt d'Espanya". "1.072 dones, 1.072 famílies trencades, mares i pares que han perdut a la seua filla, filles i fills que ha perdut a sa mare, a la seua germana o a la seua àvia. És una xifra insuportable i dolorosa a la qual no podem ni volem acostumeu-nos", ha afegit.

"Hui des d'aquest Palau i des del conjunt de la Comunitat Valenciana, assenyalem el masclisme, assenyalem i aïllem els agressors, i ens conjurem a treballar en una societat cohesionada, per la justícia social i les realitats igualitàries, i per a construir el fonament d'un present i un futur lliure de violència, amb homes i dones lliures i iguals", ha agregat.

PUIG: "ÉS DIA D'AUTOEXIGIR-NOS PER A AVANÇAR MÉS RÀPIDAMENT"

Prèviament, en una concentració de dones separades i divorciades amb motiu del 25N, Ximo Puig ha manifestat, sobre el Pacte Valencià contra la Violència Masclista, que "està avançant", però ha reconegut que "cal accelerar sempre mentre existisca aquesta violència que fa que la dignitat de les persones estiga totalment xafada, sobretot la de les dones".

El president ha considerat que "hui és un dia de clamar junts i juntes i autoexigir-nos per a avançar més ràpidament". Així mateix, ha recalcat que "la pandèmia ha sigut, a més, un moment terrible para milers de dones que han hagut de suportar la violència en les seues cases d'una manera aïllada amb tota la dificultat".

I ha acabat: "S'està avançant però no al ritme necessari. Mentre existisca violència masclista aquesta no és una societat decent".

MINUTS DE SILENCIS EN CORTS

També Les Corts han guardat dos minuts de silenci, un a l'inici del ple, en el qual tots els diputats s'han alçat dels seus escons, i un altre a les 12.00, quan representants de diversos grups han baixat a la porta del Palau dels Borja per a unir-se a una concentració de col·lectius feministes. A l'inici del ple, el president, Enric Morera, ha recordat Alina, Mónica, Karina i Jéssica, les quatre dones assassinades a les mans de les seues parelles o exparelles a la Comunitat Valenciana enguany.