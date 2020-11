Dalmau sobre la polèmica entre Puig i Oltra: "Jo no he notat que hi haja un problema de diàleg en el Consell"

Així s'ha pronunciat Dalmau aquest dimecres en declaracions als mitjans en Les Corts en ser preguntat per la polèmica sorgida respecte a un tuit de la vicepresidenta, Mónica Oltra, sobre la presentació del document de treball de l'Estratègia Valenciana de Recuperació aquest dimarts. "Li podem dir com vulguem, jo pel nom no em vaig a barallar mai, l'important és que reuneix el fruit del diàleg social", ha manifestat el vicepresident.

Dalmau no s'ha pronunciat respecte a les paraules de la consellera Gabriela Bravo, que aquest dimecres en À Punt ha defès que segueix la premissa d'"aporta o aparta" en ser preguntada per la polèmica, però ha considerat que l'important és "enfocar-se a solucionar la pandèmia".

Sobre la postura de Compromís que "no se'ls està deixant aportar", Dalmau ha manifestat: "No he notat cap tipus de falta (de diàleg). Nosaltres treballem amb tots els consellers sense problema, estem permanentment en relació". "En el Consell hi ha diàleg permanent, cadascú agafa la paraula quan vol", ha agregat.

En aquest sentit ha incidit que "ara mateix no caben partidismes ni personalismes", i ha demanat "enfocar-se a solucionar aquesta pandèmia".