Compromís diu que "l'única cosa que està demanant" és que "li deixen aportar" i demana tornar a la cogovernança

Així s'ha expressat Mas aquest dimecres en declaracions en el parlament, respecte al tuit de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, de dimarts sobre l'acte de presentació del document de treball de l'Estratègia Valenciana de Recuperació. Mas ha afirmat que açò "no és un problema puntual d'ahir, és una qüestió que vé de més temps".

"Potser s'està visualitzant ara més", ha concedit, encara que ha argumentat que Compromís ho vé "demanant des de fa més temps". Per a Mas, "s'ha centralitzat tota la gestió de la pandèmia en un sol òrgan", encara que ha considerat: "Pense que aquesta qüestió es deu probablement al fet que durant la pandèmia s'estan prenent les decisions molt ràpid", al mateix temps que espera que "no responga a cap altra estratègia".

Així, ha defès que davant la "pitjor situació econòmica, social i sanitària" l'estratègia de qualsevol govern per a combatre-la ha de "incloure totes les mirades del Govern".

A més, "no entendria que no puga haver-hi una resposta positiva" a la demanda de Compromís de major cogovernança perquè "el Govern (del Botànic) ja ha engegat aquesta pràctica". "La cogovernança va nàixer amb el Botànic el 2015, som de les primeres comunitats amb un govern de coalició estable, i presentem els sisens pressupostos", ha agregat, al mateix temps que ha instat a "no dramatitzar la situació".

En aquest sentit, ha defès el treball de totes les formacions en Corts, on les relacions "continuen funcionant amb normalitat".

MATA: "EL PRIMER ÉS NO FER-NOS MAL"

Per part del PSPV-PSOE, el síndic Manolo Mata, ha defès: "El primer és no fer-nos mal" i ha ironitzat: "Ens haurem de lligar els dits tots per a no tuitejar". En aquest sentit, ha considerat que s'està traslladant una imatge "negativa" a la societat i que existeix una "espècie de bretxa entre l'actuació política quotidiana i el que de veres està fent el Govern valencià".

Així, ha assegurat que els servicis que depenen del Consell estan "funcionant molt bé" i ha considerat que "no hi ha crisi del Govern perquè no la pot haver-hi". "Anem tots agafats de la mà per un camí", ha manifestat, al mateix temps que ha afirmat que el Botànic és "un pack" que "ha d'aguantar fins al 2023 i tant de bo més".

"Quan hi ha entropessós ens alcem i seguim. Ara estem en un moment d'entropessó, doncs ens alçarem i seguirem", ha afirmat. També ha opinat que "no és cert" que no hi haja la mateixa cogovernança que en el primer Botànic, i ha assegurat que el president "no mira mai l'origen de les propostes, ni quin partit ha presentat no sé què".

Així, ha ressaltat que l'"acció quotidiana del Consell" continua i ha indicat que si Compromís creu que no se'ls està deixant aportar "que diguen el que volen aportar". "Fa falta conéixer els problemes per a analitzar-los", ha agregat, i ha apuntat que els tres partits han passat "proves molt dures".