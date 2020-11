Oltra, sobre les discrepàncies en el Botànic: "Jo sempre aporte, per açò mateix és important que no intenten apartar"

"Jo sempre aporte, per açò mateix és important que no intenten apartar a ningú perquè tots puguem aportar", ha declarat la premsa després del minut de silenci pel Dia Internacional contra la Violència Masclista, una concentració a les portes de la Generalitat en la qual han participat tant Puig com la resta del Consell.

Oltra ha valorat així les diferències que va fer públiques aquest dimarts en Twitter, en una resposta al perfil oficial de la Generalitat, que l'estratègia valenciana de recuperació que va presentar Puig en un gran acte és un document de treball que haurà de ser consensuat i no el pla final per a la recuperació. "En la comunicació política s'ha de ser precís per respecte a la ciutadania", va recalcar.

Un dia després, després de trobar-se amb Puig en l'acte, ha sostingut que tots dos han estat "xarrant de les terribles xifres de 72.000 dones assassinades des que existeixen estadístiques des del 2003, 1072 famílies trencades, xiquets orfes...". "Hem comentat açò i la campanya molt impactant i necessària del 25N que interpel·la a la societat a no quedar-se neutrals", ha afirmat, remarcant que ho ha tractat tant amb el president com amb la resta del Consell.

Dit açò, preguntada per si sent que la intenten apartar, Oltra ha defès que la seua "missió és aportar". "Les polítiques decidides de manera conjunta, dialogada, consensuada són el senyal d'identitat d'un govern de coalició i sempre han sigut, per descomptat, el senyal del Botànic", ha asseverat.

ESPAIS DE DIÀLEG "MILLORABLES"

Al seu juí, són "millorables" els espais de diàleg i confluència en tots els executius de coalició, i ha posat com a exemple el Govern d'Espanya PSOE-Unides Podem.

"De moment no hi ha novetats sobre aquest tema", ha resolt la 'número dos' de la Generalitat sobre si s'ha reunit ja amb Puig, com diu des de les últimes setmanes.

Es dona la circumstància que aquest mateix dimecres, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha afirmat, sobre les discrepàncies de les últimes setmanes entre el PSPV i la líder de Compromís que el que demana la ciutadania és "responsabilitat, treball i lleialtat". "Des que ha començat aquesta pandèmia, jo he seguit aquestes premisses: aporta o aparta i he intentat posar el meu granit d'arena per a remuntar aquesta situació i apartar-me de sorolls innecessaris", ha agregat.