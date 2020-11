El Ministerio Fiscal insiste en que los acusados de 'Payasos Justicieros' pertenecen a una banda criminal

En concreto, se les acusa de quemar diez automóviles (seis en el lugar donde estaban aparcados); robar y quemar una moto; incendio en las instalaciones de Bodegas Marqués de Murrieta; dos automóviles dañados (uno abandonado en el Monte Cantabria); y el incendio en tres garajes comunitarios de Logroño.

En el apartado de conclusiones, hoy el Ministerio Fiscal no ha modificado ninguna de sus acusaciones. Las defensas, por su parte, han elevado a definitivas su peticiones de absolución. Siguen considerando que no está acreditada su autoría.

PLAZA DE OTOÑO: EL INCENDIO MÁS GRAVE

En las testificales de hoy, además, el redactor del informe tras las actuaciones de los bomberos ha calificado el incendio en el garaje de la Plaza de Otoño como el más grave.

Ha explicado que fue así tanto por la duración de la intervención como por el hecho de que hubiese dos sótanos y que implicase mayor cantidad de vehículos

El informe ratificó lo declarado por los mandos del Cuerpo de Bomberos, en relación a que se había producido un riesgo tanto para los vecinos como para los propios bomberos.

Ha sumado a esto que había una zona por la que no se pudo transitar, tras el suceso, porque así lo aconsejó la arquitecta municipal dado que se podía caer parte de la estructura del suelo del garaje. Las condiciones, además, no eran para entrar porque no había luz y estaba lleno de hollín.

No obstante, a preguntas de la defensa ha señalado que ninguno de los vecinos requirió asistencia en Urgencias.

Ha considerado que la actuación de los bomberos fue la "correcta", basada en "proteger los portales" porque la "prioridad" era que no afectara el humo a las viviendas y proteger a las personas.