El chef Raül Balam, hijo de Carme Ruscalleda, habla sobre su adicción a las drogas: "Reeducar el cerebro es difícil"

El restaurante Sant Pau de Barcelona, regentado por la chef Carme Ruscalleda, dio vida a una nueva generación de cocineros con su hijo Raül Balam, quien se puso al frente de otro de sus locales con dos estrellas Michelín, Moments, situado en el Hotel Mandarín Oriental del Paseo de Gracia. Sin embargo, la presencia pública del chef menguó notablemente hace unos años, y gracias a su documental Camí lliure, ahora se sabe el motivo.

El documental se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, un proyecto en el que Balam se abrió en canal y confesó su adicción a las drogas y todos los problemas que ello le ocasionó.

"El Raül que había antes nunca pegó, pero te hundía con la mirada. Mis padres me temían. La gente que trabajaba conmigo me odiaba. Llegó un momento en que perdí el control. Solo pensaba en consumir, consumir, consumir. Si el servicio había ido bien, ¡a celebrarlo! Y si había ido mal, a ahogar las penas con consumir, consumir, consumir", relata al comienzo del documental.

Sobre este proyecto y su rehabilitación se sinceró este miércoles en Planta baixa, de TV3. Tal y como contó, tiene un tatuaje bajo el brazo con siete marcas que le recuerdan los siete años que lleva limpio, aun así, él sigue considerando que es un adicto.

"Yo siempre seré adicto. Es como un celiaco, por mucho que no tome harina, siempre será celiaco. Lo único que tiene que hacer es no comer harina para que no le duela la barriga. Pues a mí me pasa lo mismo", narró Raül Balam.

“Gràcies a la família, que em va portar a un centre per tractar-me, vaig tornar a néixer.” @raulbarus, fill de la @Xef_Ruscalleda, ha superat la seva addicció a les drogues #PlantaBaixaTV3



▶ https://t.co/yNyKXXGZmopic.twitter.com/v97u6cPaEp — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) November 25, 2020

"Es un proceso muy largo. Dejar las drogas es muy fácil. Yo dejé las drogas ese día, entré en un centro, me desintoxicaron y ya las dejé. Pero reeducar un cerebro es lo más complejo que hay. Es como un ordenador, hay que borrar el disco duro y volver a hacerlo de nuevo", explicó el chef.

Pero durante su lucha, su familia fue quien más le ayudó en este doloroso proceso: "Yo veía que tenía actitud extrañas, pero me costaba entender que eso era una enfermedad. Pensaba que sería cosa de 15 días, y no era así. Le echó cojones", añadió Carme Ruscalleda, destacando el valor de su hijo en este proceso de rehabilitación.