El Gobierno foral aprueba una oferta pública de empleo con 184 plazas en Administración Núcleo

Se trata de las plazas que permite la tasa de reposición prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, prorrogados para 2020, según ha informado el Gobierno foral.

Por departamentos, los que más plazas cuentan son: Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior (106), Educación (21), Derechos Sociales (22), Economía y Hacienda (11) y Desarrollo Económico y Empresarial (9). Con 3 plazas cada uno se sitúan los departamentos de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos; y Cultura y Deporte. Con 2 plazas cada uno se sitúan Cohesión Territorial; Salud; Universidad, Innovación y Transformación Digital; y Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Por último, el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia dispone de una plaza.

Por niveles profesionales, la mayoría de las plazas corresponden al nivel C, con 95 plazas; al nivel A, con 40 plazas; nivel B, con 28 plazas; y nivel D, con 21 plazas.

RELACIÓN DE PLAZAS POR DEPARTAMENTOS

A continuación se detallan las plazas correspondientes a cada uno de los departamentos:

-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior (106 plazas): 1 de asesor jurídico (nivel A), 1 de educador social (nivel B), 45 de agente de Policía Foral (nivel C), 30 de bombero (nivel C), 20 de operador auxiliar de coordinación (112) (nivel C), y 9 de periodista (nivel A).

-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos (3 plazas): 1 plaza de periodista (nivel A) y 2 plazas de arquitecto (nivel A).

-Departamento de Cohesión Territorial: 2 plazas de diplomado en Ciencias Empresariales (nivel B).

-Departamento de Economía y Hacienda (11 plazas): 3 plazas de diplomado en Ciencias Empresariales (nivel B). y 8 plazas en Hacienda Foral de Navarra: 2 de técnico de Hacienda (nivel A) y 6 de gestor e investigador auxiliar de Hacienda (nivel B).

-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial (9 plazas): 3 plazas de diplomado en Ciencias Empresariales (nivel B), 5 plazas de ingeniero industrial (nivel A), 1 plaza de ingeniero de Telecomunicaciones (nivel A).

-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia: 1 plaza de Educador Social (nivel B).

-Departamento de Educación: 21 plazas de Servicios Generales (nivel D).

-Departamento de Derechos Sociales (22 plazas): 1 plaza de Educador Social (nivel B). 13 plazas para el Servicio Navarro de Empleo: 12 plazas de Titulado Superior de Empleo (nivel A), y 1 plaza de diplomado en Ciencias Empresariales (nivel B). 8 plazas para la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas: 1 plaza de diplomado en Ciencias Empresariales (nivel B) y 7 plazas de Educador Social (nivel B).

-Departamento de Salud: 2 plazas de Educador Social (nivel B), una para el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, y otra para Salud Mental del Servicio Navarro de Salud.

-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital (2 plazas): 1 plaza de Ingeniero Industrial (nivel A) y 1 plaza de Ingeniero de Telecomunicaciones (nivel A).

-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente: 2 plazas de Ingeniero Industrial (nivel A).

-Departamento de Cultura y Deporte: 3 plazas de Técnico Superior de Deporte (nivel A), para el Instituto Navarro del Deporte.

RESERVA DE PLAZAS

El decreto detalla las plazas que se incluyen en el turno de reserva para personas con discapacidad, que asciende a 13, y para mujeres víctimas de violencia de género, que son 7.

En concreto, el turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33% incluye las siguientes 13 plazas: 5 de Servicios Generales, 2 de Operador Auxiliar de Coordinación, 2 de Educador Social, y 2 de Diplomado en Empresariales, 1 de Periodista y 1 de Titulado Superior de Empleo.

Por lo que respecta al turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género, se reservan 7 plazas de Servicios Generales.