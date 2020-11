Estas son las ciudades españolas donde nunca ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

Año tras año, el día 22 de diciembre se ha convertido en el día de la Lotería de Navidad, fecha en la que los participantes con sus décimos esperan ansiosos a que salga el famoso Premio Gordo, así como el resto de premios que se reparten este día.

Desde que comenzara el sorteo en 1812, nunca se ha interrumpido su celebración, ni siquiera, durante la Guerra Civil. Así, todas las provincias de España han tenido la suerte de llevarse en alguna ocasión el Primer Premio de la Lotería, el Gordo.

Sin embargo, hay algunas capitales de provincia en las que nunca ha caído dicho premio hasta la fecha. Estas son las cinco ciudades que no han conseguido nunca en la historia hacerse con el Premio Gordo:

Ávila Tarragona Girona Toledo Jaén

Hasta hace dos años, la ciudad de Zamora también entraba en esta lista, pero la suerte cambió para esta ciudad en el año 2018. Lo mismo sucedió ese mismo año en Ourense y Huelva, por lo que estas ciudades se han convertido en los lugares en los que el Primer Premio solamente ha caído una vez.

Además, hay que mencionar la ciudad autónoma de Melilla, la única región en la que no ha caído nunca el Gordo. Sin embargo, este sorteo tiene mucho que ver con la estadística y, teniendo en cuenta que los melillenses no invierten mucho dinero en la compra de décimos, no es raro que la suerte no les haya sonreído.

Por su parte, Ceuta también ha sido uno de los lugares donde menos ha tocado el Premio Gordo de Navidad. Solamente lo han conseguido en una ocasión, en el año 2012. Lo mismo sucede en Guadalajara, donde la capital solamente ha recibido el Gordo en el año 1970.