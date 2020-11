El aplaudido mensaje de Sara Sálamo sobre la lactancia materna: "¡Qué contradictorio todo!"

Desgraciadamente, cuando Sara Sálamo comenta algún aspecto de su vida, siempre tiene una horda de hombres que, venga a cuento o no, le lanzan sus críticas sobre el bajo rendimiento del futbolista Isco Alarcón (su pareja). Hace poco incluso tuvo que defenderse con un sencillo pero elocuente "En España no hay machismo...".

Pero cuando su mensaje, como el último que ha mandado a través de su Instagram, donde tiene algo más de 880.000 followers, se dirige sobre todo a sus seguidoras, las tornas cambian y acaba siendo muy aplaudida. Sobre todo ahora que está en la recta final de su embarazo.

Porque el alegato que la actriz de Todos lo saben o Brigada Costa del Sol ha hecho se refiere a la lactancia materna, un tema que pronto en apenas un mes y medio, cuando salga de cuentas y tenga su segundo hijo con el centrocampista del Real Madrid, tendrá que volver a ponerse sobre la mesa.

Para explicar sus emociones, Sálamo, de 28 años (cumplirá 29 en enero), ha tirado de recuerdos y de cómo fue esta misma experiencia con su primogénito, Theo, al que daba el pecho compaginándolo con los rodajes que llevaba a cabo, algo que le resultó realmente duro.

"La lactancia materna. ¡Vaya viaje, eh! Soy intensa en todos los sentidos. Demasiado emocional. Cualquiera que charle conmigo media hora lo puede percibir sin mucho esfuerzo...", comienza la intérprete, que ha recibido alrededor de 85.000 likes.

"En julio de 2019 nació mi primer hijo y a pesar de haber jurado y perjurado que no daría la teta... No cumplí con el pronóstico. ¡Qué absorbente! ¡Cuánta entrega! Cuántas lágrimas, cuánto amor... Recuerdo que miraba a mi bebé en esos días que mamaba cada veinte minutos, mañana y noche, y le pedía compasión... '¡No puedo darte más de mi!', le decía", ha relatado Sálamo.

"Compaginarlo con el trabajo fue bastante duro. De hecho volar hasta Sudamérica con un bebé recién nacido para que siguiera con su teta mientras yo rodaba es algo que no olvidaré nunca. O aprovechar 'la hora del bocata' para reencontrarme con mi fiel amigo el sacaleches y pedir neveras allí por donde fuera para poder conservarla hasta que llegara a casa después de jornadas larguísimas", ha narrado sobre algunos de los obstáculos que tuvo que sortear durante la lactancia.

"Ocho meses y medio más tarde comenzó el destete. Y lo viví como si fuera un duelo terrible. Llevaba ya un par de meses deseando que fuera el último día y a la vez negándome a que terminara. Estaba exhausta. Así que, por todo esto, pensar que vuelvo a empezar con esta guerra de emociones en un mes y medio me da tanto vértigo como congoja", ha explicado.

La actriz, sin embargo, acaba de forma esperanzadora por la propia belleza del acto dealimentar a tu bebé. "Eso sí, veo esta foto y se me pasa", ha finalizado antes de escribir varios hashtags como "Cosas de madre", "Qué contradictorio todo" o "Blanco y negro a la vez".

Multitud de seguidoras han querido mandarle su apoyo y comentarle lo hermoso y necesario de su mensaje. "Y qué razón tienes, solo las mamis lo sabemos", "Qué identificada me siento con tus palabras: yo también vuelvo a empezar en unos meses y tengo entre pánico y emoción..." o "No has podido describirlo mejor, la lactancia materna es tan bonita y a la vez tan dura, pero son recuerdos que siempre se quedan contigo" son algunos de los ejemplos de comentarios que ha recibido.