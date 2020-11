L'oposició rebutja l'última "baralla" entre Puig i Oltra: "No ens mereixem açò"

"No ens mereixem açò", ha emfatitzat la portaveu adjunta del grup 'popular', Eva Ortiz, en declaracions abans del ple de les Corts sobre les diferències que va expressar públicament Oltra aquest dimarts entorn de la presentació de la proposta de l'Estratègia Valenciana de Recuperació que va presentar Puig.

La vicepresidenta va remarcar en una resposta en Twitter al perfil oficial de la Generalitat que és un document de treball que haurà de ser consensuat i no el pla final per a la recuperació, a més de defendre que "en la comunicació política s'ha de ser precís per respecte a la ciutadania".

Per part del PP, Ortiz ha enlletgit aquestes discrepàncies "amb tot el que està passant a la Comunitat i la gent que s'està debatent entre la vida i la mort en les UCI". "Assistir a aquest espectacle entre la Presidència i la Vicepresidència Primera és inaudit, és impensable que no es dirigisquen la paraula i quan ho fan siga en forma de 'tuit'", ha criticat.

També ha demanat saber què pensa Oltra de les declaracions de la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, defenent la seua "premissa d'aporta o aparta". Està clar, al seu juí, que "d'una banda està Oltra com a portaveu del Botànic i per una altra Bravo com a portaveu del president".

En la mateixa línia, el 'popular' Miguel Barrachina ha afegit que tot açò "satisfà la paciència" dels socis (PSPV, Compromís i Unides Podem) i "elevarà el peatge que demana Compromís" en els pressupostos. "Ho anem a pagar tots els valencians en impostos per als sucs i l'orxata mentre negocien en despatxos ocults", ha atacat, i ha sostingut que "Cs pot negociar amb qui vullga perquè fa dos anys era de centre esquerra i després liberal; està en el seu dret d'anar despistant constantment".

"PICABARALLES"

Des de Cs, la seua portaveu adjunta, Ruth Merino, ha afirmat que les "picabaralles" són problema de Puig i Oltra i ha lamentat que "perden el temps en lloc de dedicar-se a les vides i no a estar traient 'tuits'". També ha reiterat que Cs té més fàcil recolzar els pressupostos que en el Congrés perquè "ací no tenim Bildu" i ha assegurat que les converses segueixen i ja estan "aconseguint coses".

I de Vox, Llanos Massó ha retret al president i a la 'número dos' de l'executiu autonòmic que el desacord vé "des de fa temps" amb el pressupost de la Conselleria d'Igualtat d'Oltra. "Açò és un vodevil; aquesta tragicomèdia seria molt graciosa en una altra situació, però en aquesta és lamentable", ha resolt.