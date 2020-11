Bravo demana "lleialtat" davant les discrepàncies en el Consell i diu que ella segueix la premissa "aporta o aparta"

Així l'asseverat la titular de Justícia, en una entrevista en À Punt que arreplega Europa Press, en ser preguntada sobre "la polèmica generada al voltant de la falta de diàleg" en el Consell del Botànic.

L'última de les discrepàncies es va fer pública aquest dimarts, al fil de la presentació per part del president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, de la proposta d'Estratègia Valenciana per a la Recuperació.

La vicepresidenta Oltra va respondre un tuit del compte de la Generalitat en el qual s'informava que Puig "presenta l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació". I apuntava: "El que s'ha presentat hui és un document de treball de l'IVIE, no cap Estratègia Valenciana de Recuperació, que òbviament haurà de ser dialogada i consensuada en el Consell. Crec que en la comunicació política s'ha de ser precís per respecte a la ciutadania".

Sobre aquesta qüestió, Gabriela Bravo ha fet notar que "allò que demanden els ciutadans és que el seu govern tinga un full de ruta, que és el que va presentar ahir el president". "Un full de ruta -ha continuat- basat en els eixos més importants que estan incorporats en els tres acords aconseguits en el marc de la Generalitat, tant l'institucional, com el social com el polític".

"DOCUMENT OBERT"

La consellera ha insistit que es tracta "d'un document obert, amb uns eixos oberts i dinàmics, on cadascú pot seguir aportant". "Com va dir ahir el president, podem parlar de 20, 30 o 40 mesures, per tant crec que és amb el que ens hem de quedar i amb el fet del que a la ciutadania realment li interessa és que treballem per a acabar amb aquesta situació, per a remuntar, per a evitar morts".

"Jo des que ha començat la pandèmia, en aquests huit mesos, he seguit una premissa: aporta o aparta; i he tractat d'aportar el meu granit d'arena tot el que he pogut per a la lluita contra la pandèmia i sumar i apartar-me de la confrontació i de sorolls innecessaris. I crec que això és el que ens demana la ciutadania: responsabilitat, treball i lleialtat. I en aquest moment els únics protagonistes han de ser els ciutadans i les mesures que hem d'engegar per a superar açò", ha rematat.